Seoane dice que las tasas pueden subir más porque el PSOE avisó de irregularidades

Al Gobierno local de Oleiros no le gustó tener que darle la razón al PSOE y aceptar parte de las alegaciones que presentó contra las 16 tasas que decidió incrementar para 2018. Para no asumir el extraño revés en una legislatura de absoluta mayoría que va como balsa de aceite, decidió convertirla en un triunfo imputándole al portavoz socialista, en el pleno de ayer, las posibles mayores subidas que podrán experimentar dichas tasas en el futuro solo porque él presentó alegaciones contra ellas, algo que no había ocurrido en los últimos tiempos. El Ejecutivo local sube 15 tasas y un precio público en el IPC, un 0,9%, pero la tasa de sumideros aumenta un 4,5% y la de gavias y sondeos un 9,6%. El portavoz socialista, Jorge Pérez, alegó que el IPC estaba mal calculado y que los incrementos eran "contrarios a derecho" e infringían varias leyes que marcan que es necesario un estudio técnico-económico para justificar estas subidas.

Los funcionarios de Oleiros aceptaron esta alegación al reconocer, no que hace falta un estudio económico, pero sí un estudio de la "evolución de los costes" para "justificar" la "actualización" de estas tasas, según reconoció ayer la primera teniente de alcalde María Xosé Varela. De esta forma, ayer se aprobaron las 16 tasas pero 9 de ellas con la estimación parcial de la alegación del PSOE, es decir, que el Ejecutivo tendrá que hacer ese estudio o evolución de costes para justificar eses incrementos.

El edil socialista recordó cómo hay que hacer este trámite con las leyes actuales, para cumplirlas, pero el alcalde, Ángel García Seoane, lo vio de otra forma: "Las tasas estaban desde el año 90 porque no queremos subirlas a los vecinos, porque hubo una crisis profunda, y por eso todos los años solo subimos el IPC. Ahora vamos a hacer ese informe y aténgase a las consecuencias cuando tengamos que subirle a los vecinos 27 años seguidos de actualizaciones, ya se acordarán de usted, oportunista". Seoane recordó que siempre han hecho así estas cuentas y nunca les "llamó al orden" el Consello Consultivo.

Jorge Pérez replicó que igual que el Concello solo aplica el IPC para no subirle mucho las tasas a los vecinos, también puede, cuando tenga el informe económico hecho, no subirles de nuevo, aunque dicho informe diga que la actualización supondría un incremento mucho mayor.

Todas las tasas, único punto del orden del día de ayer, se aprobaron con el voto a favor de Alternativa, la abstención del PP y el voto en contra del PSOE (debido a que la estimación de su alegación fue parcial, no total y porque estaba en contra de todas las subidas).