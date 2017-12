El interés general del enlace

El proyecto del enlace de Meicende, una conexión entre la carretera de Pastoriza y la autovía de Langosteira, ha encontrado dos importantes escollos en la concesionaria de la AG-55, Autoestradas de Galicia, y en la Consellería de Infraestruturas. La gestora de la autopista, de titularidad autonómica, asegura que no ve justificado el "interés general" de esta infraestructura y la Xunta exige que se indemnice a la empresa para dar el visto bueno a la propuesta. ¿El motivo? Cualquier vehículo podría acceder a la autovía de Langosteira en Meicende y después entrar en la AG-55 sin pasar por el peaje de Pastoriza si el Ministerio de Fomento, promotor de la obra, construye esta infraestructura.

El Gobierno central, la Consellería de Infraestruturas y la concesionaria de la AG-55 firmaron el pasado año un convenio que obliga a Fomento a indemnizar a la gestora de la autopista por el tráfico que vaya desde la AG-55 hasta el puerto exterior y viceversa, ya que el acceso a Langosteira desemboca directamente en la autopista autonómica. El acuerdo no menciona en ningún momento la construcción de un nuevo enlace en Meicende. Fomento solo abonará esta indemnización mientras no construya la prolongación del vial a la dársena de Langosteira hasta la tercera ronda.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, critica que la concesionaria de la AG-55 afirme que el enlace de Meicende no es de "interés general". "Autoestradas no es competente para decir si es o no de interés general el enlace. Interés general no es que se pueda producir un aprovechamiento lucrativo", asegura. Calvelo también recuerda que la gestora de la autopista ya obligó a Fomento durante la construcción del acceso al puerto exterior a dejar suficiente espacio en O Quinto Pino para una posible ampliación de la autopista.

¿En qué consiste el enlace de Meicende? Es una conexión entre la autovía de Langosteira y la carretera que parte de la rotonda de Sabón y llega hasta la avenida Finisterre en A Coruña. El proyecto de Fomento incluye la construcción de cuatro ramales y dos rotondas. El coste estimado de los trabajos es de 8,5 millones de euros. La obra también requiere desplazar una línea de alta tensión que discurre por la zona.

El Concello de Arteixo anunció que una vez concluida esta obra construirá una carretera que partirá de una de las rotondas que ejecutará Fomento para que llegue hasta la avenida del Butano. Este vial combinado con el enlace de Meicende permitiría la eliminación del tráfico pesado de la refinería, que en la actualidad atraviesa la travesía de Meicende.

El proyecto de este enlace se verá demorado de forma sustancial. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural acordó exigir un estudio de impacto ambiental ordinario al detectar carencias en la documentación presentada por la Dirección General de Carreteras.

El enlace de Meicende es una antigua reivindicación del Concello de Arteixo que no sale adelante. Fue una de las primeras peticiones que realizó el alcalde, Carlos Calvelo, tras lograr la mayoría absoluta en 2011. El Ministerio de Fomento no empezó a estudiar la propuesta hasta el 27 de octubre de 2014, cuando se presentó ante la Dirección General de Carreteras la propuesta de orden de estudio para redacción del proyecto. El trazado del enlace de Meicende no se conoció hasta el 20 de mayo de 2015 (cuatro días antes de que se celebrasen las elecciones municipales).