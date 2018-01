Seoane insta a Feijóo a comprobar in situ los problemas en los accesos a la ciudad

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, insta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a visitar los accesos a A Coruña para conocer los problemas que afectan en especial al concello oleirense, que la semana pasada llegó a registrar seis accidentes en 24 horas por lluvia. El regidor critica que el presidente gallego inaugure obras en el puente de Rande mientras el área de A Coruña sigue "como en la edad de piedra" ante la demora en los principales proyectos de mejora de las comunicaciones, como la reforma en Sol y Mar y la ampliación del puente de A Pasaxe.

"Esto no se puede permitir. No puede venir el presidente a inaugurar el puente de Rande y A Coruña, como la edad de piedra. No se invirtió un solo duro en el acceso a la ciudad", criticó Seoane, e invirtió al presidente gallego "a que venga, ya no a inaugurar, sino a ver". El alcalde censuró también que se construya un acceso a la Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela), "una ciudad muerta", que "adelanta Autopistas pero pagarán los ciudadanos a través de los peajes" o que se anuncien obras millonarias en Murcia "porque el PP tiene problemas con Ciudadanos", mientras que en A Coruña están pendientes "obras que no llegan a 60 millones y nadie se acuerda".

Seoane descartó cortes de tráfico como protesta porque "ya bastante sufre la gente cuando hay accidentes y colas terroríficas". Instó, en cambio, a enviar correos electrónicos al Ministerio de Fomento.

El regidor insiste en reclamar las mejoras prometidas desde hace años para los accesos a la ciudad, demanda que recuerda con frecuencia, en especial después de que la semana pasada se registraran seis accidentes en 24 horas en A Pasaxe. García Seoane calificó entonces de "indignante" que el Estado no lleve a cabo la ampliación de A Pasaxe y de la avenida Alfonso Molina para descongestionar el tráfico. El alcalde advirtió entonces de que si continuaban las demoras en estas obras habría que "hacer una concentración en la cabecera del Puente Pasaje", idea que ahora descarta para evitar más molestias.