Los gestores del hotel de Betanzos niegan el cambio de empresa que denuncia el BNG

Los gestores del hotel San Roque de Betanzos, rebautizado como Villa de Betanzos, niegan el traspaso de la gestión del que alertó el BNG en el último pleno. Un portavoz de la empresa Lanzada Gestión Turística, que asumió la dirección hace más de dos años, aclaró ayer que el complejo solo ha cambiado de nombre comercial.

La dirección de este hotel de titularidad pública niega también que el Concello no haya recibido el canon de la concesión y asegura "estar al día" en todas las obligaciones (el BNG denunció que los ingresos no figuraban en la cuenta general). El portavoz del complejo quiso aclarar además que no cobra por utilizar el aparcamiento.

Los responsables del complejo hotelero prefieren mantenerse al margen del debate político que rodea desde hace años esta concesión, pero se pusieron ayer a disposición de los grupos para resolver sus dudas y evitar malentendidos.