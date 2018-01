La nueva basura de Arteixo

El Concello de Arteixo ya no forma parte del Consorcio As Mariñas desde el pasado 1 de enero. Los vecinos del municipio no han notado ningún cambio en el servicio de basuras por el momento, ya que el Gobierno local y el organismo comarcal han pactado una transición que durará de cuatro a seis meses. El nuevo sistema no empezará a funcionar como mínimo hasta el mes de marzo. En esa fecha el Concello está previsto que disponga de los nuevos depósitos de residuos. El Ejecutivo municipal antes debe concretar varios aspectos fundamentales del sistema.

ENostián o Sogama. El Concello tiene que decidir dónde tratará la basura orgánica y la inorgánica. Las opciones que tiene sobre la mesa son la planta de Sogama, gestionada por la Xunta, y Nostián, propiedad del Concello de A Coruña. El Gobierno local deberá concretar este aspecto antes de que acabe el primer semestre de este año. Los ejecutivos de Arteixo y A Coruña han mantenido varias reuniones en los últimos meses para analizar la posibilidad de que la planta de Nostián trate los residuos orgánicos e inorgánicos de Arteixo.

EVidrio y plástico. La gestión de estas dos fracciones está más definida. El Concello encargará la retirada de estos residuos a Ecoembes y a Ecovidrio, que son dos entidades sin ánimo de lucro que se dedican a la recuperación de envases en toda España.

EPersonal. Este es el punto en el que flaquea más el nuevo servicio de basura de Arteixo. El Gobierno local debe modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incluir a los empleados que realizarán el servicio. El Ejecutivo no ha desvelado cuántos trabajadores serán en total y cuántos procederán de la actual concesionaria que presta el servicio en el Consorcio As Mariñas.

ENuevos contenedores. El sistema que el Concello de Arteixo pretende implantar incluirá contenedores que serán diferentes a los actuales. En las zonas urbanas se colocarán islas con cinco depósitos -papel y cartón, vidrio, orgánico, inorgánico y plástico-. En la actualidad los contenedores están situados de forma dispersa. Normalmente solo hay uno de orgánico e inorgánico colocados juntos. En el rural los contenedores serán similares a los actuales.

EPuerta a puerta. La recogida de basura en la hostelería y el comercio cambiará radicalmente con el nuevo sistema que implantará el Concello tras abandonar el Consorcio As Mariñas. El Gobierno local anunció que estos locales no podrán depositar sus residuos en los contenedores de la vía pública y que operarios municipales irán por cada establecimiento a retirar la basura. Esta medida tiene como objetivo que en los contenedores de la calle haya menos residuos que en la actualidad.