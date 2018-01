El PP ve la cabalgata "un insulto" y el Gobierno replica que mantuvo el presupuesto

El PP de Cambre considera que la cabalgata de Reyes organizada este año por el Concello fue "un insulto a las familias". Ve "lamentable" el desfile, que "recorrió a marcha forzada, sin ningún tipo de música, luz, figurantes, animación y nulos motivos festivos, varias calles y lugares del municipio". El Gobierno local replica que se suprimieron figurantes en previsión de que la alerta naranja supusiera un riesgo y de que la cabalgata no pudiera salir y asegura que se suprimió una cuarta carroza porque, a diferencia de años anteriores, la empresa pretendía cobrar 4.000 euros extra por ella.

El portavoz popular, el exalcalde Manuel Rivas, sostiene que "no es posible organizar un desfile tan triste y desolador si no se hace de forma premeditada". El PP afirma que la "no cabalgata" contrasta "en presupuesto e implicación" con actividades que organiza también el área de Cultura que no atraen "ni a la quinta parte de personas". Cultura replica que Rivas "no es el más indicado para hablar de contratos y presupuestos", en referencia a su imputación por el Brincadeira.