Cinco grupos actuarán este sábado en el Festival Folclórico que se celebra en Betanzos

El Ayuntamiento de Betanzos organiza para este sábado día 13 un Festival Folclórico en el Aula de Cultura Xulio Cuns en el Liceo. Actuarán el Grupo Airiños do Frade de San Martín do Porto (Cabanas, As Mahuas de A Coruña, la Escola de Folclore de Coirós, la Asociación A Foliada de Betanzos y la entidad organizadora, la Asociación Cultural Santo Domingo As Galeras. Será a las 19.30 horas.