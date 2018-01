Culleredo pide colaboración ciudadana para dar con el responsable del atropello mortal de O Burgo

La Policía Local de Culleredo solicita la colaboración ciudadana para dar con el autor del atropello mortal registrado en la avenida de A Coruña, en O Burgo, el pasado 2 de enero. Los agentes han difundido un comunicado en el que explican que han revisado varias furgonetas tras recibr avisos de personas anónimas y que revisan "minuciosamente" todas las imágenes que les van llegando para determinar el modelo del vehículo.

La Policía Local aclara que "no está en absoluto confirmado" que se tratase de una furgoneta Citroën C15 y que no descartan que sea otra de similares características de cualquier marca y modelo que "tenga la estructura exterior de una furgoneta pequeña, derivada de turismo, de color blanco y acristalada". Los agentes solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre una furgoneta pequeña de estas características con daños que puedan afectar a su frente, aleta derecha, capó y posiblemente parabrisas llamen al teléfono 981677755.

"Se están revisando talleres, garajes, visitando a propietarios de estas furgonetas y trabajando con la colaboración de las diferentes policías y guardia civil de A Coruña y su área metropolitana, ya qye los investigadores creen que el conductor implicado en el atropello puede residir en cualquiera de estos municipios", explican los agentes en el comunicado.

La Jefatura de la Policía Local afirma que "no ahorrará esfuerzos" para localizar al conductor del vehículo y apela a su "responsabilidad" para que "reflexione" y "se presente voluntariamente en el cuartel de Culleredo".