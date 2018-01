Oleiros acata una sentencia y da licencia para dos chalés pareados en Santa Cristina

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) revocó en marzo de 2017 las resoluciones del Ayuntamiento de Oleiros que le negaron a una vecina en 2014 las licencias de parcelación y de obras para construir dos chalés pareados en la rúa Mendel de Santa Cristina. El Gobierno local ha llevado a cabo los trámites para acatarla. Primero le otorgó a la propietaria la licencia de parcelación de fincas que pedía y el pasado noviembre le dio la licencia de obras para las dos viviendas, un cierre y las conexiones del solar a las redes de agua y alcantarillado.

El Concello sin embargo, para terminar de acatar esta sentencia, también tiene que modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado con respecto a este terreno porque le había grafiado una letra P en tres solares sin edificar, indicativo de terreno destinado a aparcamiento público. El Ejecutivo prevé llevar al pleno de este mes la conformidad a la modificación del plano del PXOM en el que ha eliminado la letra P de parking en este suelo urbano consolidado. El Ayuntamiento realiza así una subsanación del plan general, en lugar de una modificación puntual porque "no aportaría nada al fallo de la sentencia" y supondría largos trámites (evaluación ambiental, aprobación inicial, alegaciones, aprobación definitiva, etc.), lo que posibilitaría además "una nueva impugnación". La Xunta será la que diga si le vale este método, el de subsanación y no el de modificación, o lo impugna.