Fallece un conductor de treinta años al salirse de la vía y volcar en Requesende

El conductor de un turismo falleció ayer a la mañana al salirse de la vía el vehículo que conducía, un Peugeot 306, en el lugar de Requesende, en A Laracha. Según ha informado el 112 Galicia, el vehículo fue localizado en la carretera que enlaza A Laracha con Cerceda a las 9.30 horas, pero se desconoce el momento exacto en el que se produjo el siniestro.

Fue un particular quien localizó al conductor fallecido junto al vehículo siniestrado y llamó al 112 Galicia, que activó un operativo en el que participaron efectivos do Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Carballo. Una patrulla de la Guardia Civil de A Coruña y el equipo de atestados e informes se desplazaron hasta el punto. Los agentes han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y avanzan sus sospechas de que el accidente se produjo a primeras horas de la mañana y que fallecido, un joven larachés de 30 años de iniciales J.D.F.P, no llevaba puesto el cinturón de seguridad.