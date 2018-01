La Xunta achaca a la complejidad técnica la demora del BIC de La Terraza y El Pasatiempo

La Consellería de Cultura prefiere no fijar plazos para incoar el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de La Terraza de Sada y El Pasatiempo de Betanzos. La Dirección Xeral do Patrimonio asegura que trabaja en ambos expedientes y apela a su complejidad técnica para justificar la demora. "Son expedientes complicados desde el punto de vista técnico, que exigen mucha rigurosidad. Se está avanzando en la incoación de los dos bienes, pero por lo de ahora no podemos concretar plazos", explican en respuesta a una pregunta de este diario.

La Xunta ha sobrepasado en ambos casos el plazo que establece la ley gallega de patrimonio para incoar el expediente. La normativa autonómica establece que la "solicitud de incoación del expediente se entenderá desestimada cuando hayan transcurrido seis meses desde su presentación sin que se hubiese emitido resolución expresa".

La solicitud para declarar BIC El Pasatiempo fue registrada el 17 de marzo de 2017 y la de La Terraza de Sada en enero del pasado año, por lo que han pasado nueve meses y un año respectivamente. El retraso llevó al Concello brigantino a presentar un recurso de alzada contra "la desestimación presunta" de su solicitud y al sadense a remitir una carta a la directora xeral de Patrimonio Cultural para interesarse por los motivos del retraso y por los plazos que maneja la Xunta.

La demora preocupa a los dos ayuntamientos, que ya han visto caducar varios expedientes para la declaración BIC de dos de sus bienes más preciados. En el caso del Pasatiempo, el primer intento se remonta a 1981. El Estado abrió el procedimiento, pero nunca lo llegó a completar. En el caso de La Terraza, aguarda desde 1975 por la distinción y caducaron los expedientes abiertos en 1995 y 2012.

La demora en una distinción que la Xunta considera fundamental para aportar fondos para la recuperación del Pasatiempo fue uno de los asuntos que abordó ayer en una reunión el presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el alcalde de Betanzos, Ramón García. Según informó el Gobierno brigantino, el presidente autonómico manifestó su interés por participación en la recuperación del parque enciclopédico una vez concluya la tramitación para tomar la decisión de incoar o no el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural. Núñez Feijóo manifestó su confianza en que los trámites estén finalizados en tres meses y avanzó que, a partir de ahí, "se estudiará el grado de colaboración para desarrollar el proyecto de colaboración", según recoge el comunicado enviado por el Ayuntamiento a los medios.

El Concello dispone ya del compromiso de la Diputación de aportar 600.000 euros para las obras de rehabilitación. El Ejecutivo provincial había anunciado la firma de un convenio antes de que finalizase 2017, aunque finalmente lo ha pospuesto al primer trimestre del año. El anteproyecto técnico elaborado en 2016 cifra los trabajos en 1,3 millones (incluida la reparación de la pasarela) y constata la necesidad de actuar con urgencia en varios elementos del parque enciclopédico con "riesgo de colapso".

En el caso de La Terraza de Sada, la Xunta inició los trámites en enero y anunció su intención de culminar el proceso antes de que finalizase 2017. No llegó a tiempo. El Gobierno gallego realizó antes otras intentonas, pero optó finalmente por supeditar el BIC a la aprobación del plan general de Sada, pese a que la ausencia de PGOM no le impidió otorgar esta distinción al pazo de Meirás en 2011.

La Terraza de Sada ha sufrido un lento deterioro, actualmente presenta importante desperfectos y los propietarios advierten desde hace años de que no disponen de fondos suficientes para acometer la rehabilitación. La declaración BIC permitiría optar a ayudas para su conservación de las que actualmente carecen y contribuir a preservar este emblemático bien, para muchos la principal postal de la villa sadense.

El estado deficiente de parte del patrimonio de la comarca salió ayer a relucir en la reunión que mantuvo el presidente de la Xunta con el alcalde de Betanzos. El responsable autonómico confirmó al regidor su intención de avanzar en 2018 en la rehabilitación del casco histórico, un fin al que reserva 2,4 millones en el presupuesto. El Gobierno gallego rehabilita en la actualidad tres de las 11 casas que adquirió hace seis años en la zona antigua y tiene previsto avanzar en la recuperación del resto durante este ejercicio.

El regidor betanceiro agradeció al presidente de la Xunta "los pasos dados en este sentido" y aprovechó el encuentro para solicitar la colaboración autonómica en la recuperación de la Casa Gótica. El alcalde invitó también a Núñez Feijóo a "participar activamente en los actos que se preparen en conmemoración del 800 aniversario de la ciudad" en 2019.