Alcaldes, ediles y vecinos de la comarca exigen a Fomento mejores accesos

El Partido Popular boicotea las obras de infraestructuras en la comarca de A Coruña y trata de evitar la unión de los concellos del área metropolitana. Así de rotundos se mostraron esta mañana el alcalde de Oleiros Ángel García Seoane y el concejal de Urbanismo de A Coruña Xiao Varela, en la manifestación realizada ante la Delegación del Gobierno en demanda al Ministerio de Fomento para que "se dejen de tantos proyectos y hagan obras" tan necesarias y urgentes como la ampliación de Alfonso Molina y el puente de A Pasaxe o la rotonda en el cruce de Sol y Mar en Perillo, que se vienen anunciando desde hace años.

Unas trescientas personas acudieron a esta manifestación, que acusó la presencia de la lluvia, convocada desde el Concello de Oleiros, secundada por los alcaldes de Cambre y Sada, Óscar Patiño y Benito Portela, junto con el primer teniente de alcalde de Bergondo Juan Fariña, además de los ediles de A Coruña Xiao Varela y Daniel Díaz. Acudieron también todos los concejales de Alternativa dos Veciños en Oleiros y también de Culleredo, aunque no su alcalde. No asistió ningún regidor de concellos gobernados por el Partido Popular.

"El PP no puede soportar que los concellos del área metropolitana estén colaborando, por eso estamos aquí, para demostrar que estamos unidos contra esta falta de decencia del PP que lo que quiere es hacer políticas partidistas con las instituciones a costa de los vecinos del área. Fomento está demostrando que no quiere invertir en A Coruña", declaró Xiao Varela.

El regidor oleirense rechazó las acusaciones de la portavoz popular y diputada en el Congreso Tristana Moraleja, que ayer aseguró que Seoane era un "recadero" del alcalde coruñés Xulio Ferreiro yque había un "oscuro acuerdo" entre ellos para promover esta protesta. "A las idioteces que diga una persona que está cobrando un millón y pico de las antiguas pesetas al mes y que no tiene conocimientos de nada, no se le puede contestar. Aquí ningún alcalde es recadero de nadie, somos representantes de los ciudadanos y solo hay un acuerdo, el de luchar todos unidos para construir estos viales que hacen falta. Los que dicen eso son los que boicotean las obras en la comarca e impiden su progreso".

Respecto a otra crítica del PP sobre que muchas de las obras que demandan ya están con proyectos redactados o en licitación, Seoane contestó: "Eso es mentira, a mí que no me hablen de proyectos, que me hablen de obras, porque proyectos llevan anunciando desde hace años. La ministra de Fomento Ana Pastor anunció a bombo y platillo en febrero de 2015, antes de las elecciones municipales, que iba a ampliar Puente Pasaje y aún no sabemos nada de eso. Queremos obras, no proyectos" , recalcó Seoane.

El primer edil oleirense destacó que el PP sí promueve obras en otros concellos de Galicia "donde tiene más interés pero no en la comarca porque aquí no les luce el pelo, por eso la boicotean".