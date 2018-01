Arteixo cataloga las líneas eléctricas para poder cobrar la tasa del dominio público

El Concello de Arteixo quiere conocer la ubicación y las características de todas las líneas eléctricas y canalizaciones de gas y de productos petrolíferos que atraviesan el municipio. El Gobierno local ya ha contratado a una empresa la elaboración de este atlas que incorpore estas infraestructuras. El objetivo de esta actuación es que el Concello disponga de este mapa para poder cobrar a las empresas eléctricas la tasa del dominio público por el aprovechamiento privativo del suelo municipal. Este mapa incluirá las líneas aéreas y las del subsuelo.

El concejal de Servicios Económicos, José Baldomero, asegura que el Gobierno local encargó la elaboración de este mapa en "el último trimestre" del año pasado y que tendrá que estar listo antes del 30 de junio. El Concello pretende empezar a cobrar la tasa del dominio público a las eléctricas a partir de esa fecha. El edil explica que la previsión es que se recauden cerca de 120.000 euros por este tributo este año. También indica que se revisarán los ejercicios anteriores no prescritos.

Tres sentencias del Tribunal Supremo avalaron en 2017 que el Concello de Arteixo cobre una tasa a las empresas eléctricas y de gas por las instalaciones que atraviesan el dominio público local, es decir, terrenos de titularidad municipal. Gas Galicia, Unión Fenosa y Red Eléctrica de España recurrieron por separado la ordenanza que el Concello aprobó en 2014 y que estableció este nuevo canon.

Las tres empresas cuestionaron el informe económico que establece el precio a abonar por las instalaciones al entender que sus instalaciones no entran en la categoría de construcciones a efectos catastrales y discrepaban del método aplicado para obtener el valor. El Tribunal Supremo invalidó estos argumentos y concluyó que el Concello aplicó a las tarifas de la ordenanza "unos parámetros objetivos, proporcionados y no discriminatorios". El tribunal también señala que la tasa no trata de establecer "el valor de mercado del suelo" por el que discurren las instalaciones, sino que se basa en la "utilidad" que disfrutan las empresas de estos aprovechamientos privativos que atraviesan suelo que es propiedad del Concello.

La normativa de Arteixo afecta a las torres metálicas, transformadores, tuberías de gas y agua, cajas de amarre y cualquier otro aparato empleado para suministrar electricidad y gas. Tanto en el caso de las eléctricas como las suministradoras de gas están afectados los elementos que estén colocados en superficie o soterrados. La norma incluye instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.

Esta no es la única ordenanza que grava la actividad de las eléctricas en Arteixo, ya que el Concello dispone de otra norma para empresas que suministran servicios. Esta ordenanza afecta a las empresas que se dedican a los servicios de telefonía, electricidad y gas. En este caso el Concello cobra el 1,5% de los beneficios que obtengan las empresas en el municipio por suministrar servicios. En este caso están afectadas antenas, instalaciones o redes que estén en suelo municipal.