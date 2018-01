Santiso cita al Consorcio sobre los accesos y Seoane critica que faltase a la protesta

"El alcalde de Abegondo es muy buena persona pero no puede ser presidente de un ente y no ejercer como tal, no puede estar sin venir a las reuniones que se hacen en A Coruña sobre el área metropolitana, porque ni él ni ningún alcalde del PP aparecen en ellas. Ahora convoca una reunión para hablar de transporte y ponernos de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo sin contar con A Coruña, cuando la mitad del puente de A Pasaxe es A Coruña, la avenida Alfonso Molina es A Coruña...?", así de expresivo fue ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en su habitual intervención de los lunes en la cadena COPE.

García Seoane se refería así a la convocatoria efectuada por José Antonio Santiso Miramontes, como responsable del Consorcio As Mariñas, para el próximo viernes día 19, en una reunión de la comisión de infraestructuras, para hablar sobre "la problemática de la movilidad y el transporte en el área metropolitana".

Este encuentro se convoca después de la manifestación del pasado sábado ante la Delegación del Gobierno, a la que no asistieron los alcaldes del PP de la comarca ni el de Culleredo, y que estaba destinada a demandar al Ministerio de Fomento que ejecute de forma inmediata anunciadas obras de infraestructuras básicas para este entorno como la ampliación de A Pasaxe y Alfonso Molina o la glorieta de Sol y Mar, y a la que sí asistieron otros regidores y ediles.

En la convocatoria, Santiso destaca que en este encuentro se trabajará para "identificar las necesidades comunes" a los ocho concellos y subraya que las "grandes infraestructuras" son "una preocupación de todos los concellos" y que pueden ser planteadas por los alcaldes a las administraciones. En este encuentro también se prevé hablar del tren de cercanías y del transporte metropolitano tras la entrada de los buses de la comarca en la ciudad.

Santiso subraya que quiere dejar "los colores políticos al margen" y que el consorcio es el lugar adecuado para estas decisiones. Destaca que no se puede contar con A Coruña cuando no ha aprobado en pleno la creación del área metropolitana. Seoane apunta que no se puede decir que hay que "remar todos juntos" y luego por "politiqueo" no acudir a las reuniones que "no interesan" al PP. Exige a Feijóo que "se moje" en el área metropolitana.