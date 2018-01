Libera acusa a Arteixo de mentir durante 16 días al decir que había servicio de lacería

La asociación animalista Libera acusa al Gobierno local de Arteixo de mantener "una mentira" sobre el servicio de lacería durante 16 días. La entidad denunció a principios de este mes que el municipio no disponía de la retirada de animales abandonados tras su salida del Consorcio As Mariñas y el Concello lo negó inicialmente. El propio alcalde, Carlos Calvelo, reconoció finalmente que el pasado martes se firmó el contrato para tener un servicio provisional y que desde el 1 de enero oficialmente no hubo este servicio. "La firma de un contrato menor este martes pone sobre la mesa la mala praxis del Gobierno municipal", asegura Libera.

El regidor arteixán explicó que el coste de retirada de animales casi se duplica con el nuevo contrato provisional. Libera asegura que "el mayor coste de las intervenciones con este nuevo acuerdo es únicamente imputable a la falta de previsión", ya que "la salida del Consorcio As Mariñas estaba clara en el tiempo".

El Gobierno local achacó el retraso en la firma del contrato del servicio provisional y la licitación del definitivo a la entrada en vigor de Lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, que prohíbe el sacrificio de perros y gatos abandonados.