Arteixo descarta paralizar el impuesto de la plusvalía porque fomenta la "equidad fiscal"

El Gobierno local de Arteixo descarta dejar de cobrar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -la plusvalía municipal- hasta que el Estado lo reformule tras el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal el cobro de este tributo cuando no hay incremento en el valor de la propiedad. El Ejecutivo considera que este tributo fomenta la "equidad fiscal". El PSOE reclamó ayer al Concello que renuncie a este impuesto hasta que lo revise el Estado "antes de que las reclamaciones colapsen el departamento de Tesorería" tras la sentencia.

El edil de Servicios Económicos, José Baldomero, explica que el Gobierno local mantendrá la plusvalía municipal mientras el Estado no revise el sistema para cobrar este tributo. "Mientras no haya cambio hay que aplicar la norma vigente", asegura. También señala que los vecinos pueden presentar alegaciones y recurrir a los tribunales en los casos de que consideren que no ha habido incremento de valor.

El concejal defiende que la plusvalía municipal fomenta la "equidad fiscal". "Si se producen ganancias tiene que haber equidad. Si ganas, tienes que pagar", argumenta. También destaca que en el caso de Arteixo este impuesto procede en un 80% de la actividad industrial y asegura que las empresas que se deslocalizan o cierran consiguen un beneficio considerable de la venta de sus inmuebles. José Baldomero pone el ejemplo de la empresa Sapa Perfialsa, que estaba en el polígono de Sabón y cerró en el año 2015. "Retrae recursos del ayuntamiento. Deja a la gente en la calle y luego hay que ayudarlos. Te expolian y el capital se va fuera", explica. El concejal de Servicios Económicos asegura que Sapa "pagó un recibo de la plusvalía importante".

El portavoz del PSOE arteixán, Martín Seco, señala que el Gobierno local prevé recaudar 300.000 euros en el presupuesto de 2018 por el concepto de la plusvalía municipal y "teniendo en cuenta la situación de superávit" del Concello se podría eliminar el impuesto hasta que el Estado lo reformule. El concejal de Servicios Económicos asegura que el año pasado Arteixo recaudó 1,5 millones de euros por este tributo municipal. El PSOE reclama al Gobierno local que siga el ejemplo de As Pontes, que ya eliminó este tributo.

El grupo socialista recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña condenó al Concello en 2017 a devolver las cantidades abonadas por este concepto. El PSOE ya exigió en 2017 al Ayuntamiento que informase a los vecinos sobre la situación legal del impuesto de la plusvalía municipal, que un fallo del Constitucional declaró ilegal cuando no hay incremento del valor del terreno urbano.