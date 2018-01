El BNG lleva a la Valedora la "falta de respuesta" del Gobierno local a preguntas

El concejal del BNG de Culleredo, Tono Chouciño, ha presentado una petición de amparo a la Valedora do Pobo "por la actitud del Gobierno municipal respecto al derecho de participación en los asuntos públicos de los concejales de la oposición". Denuncia "las múltiples ocasiones en que las preguntas y peticiones de información quedan sin respuesta alguna y las demoras reiteradas en la concesión de acceso a los expedientes solicitados", de los que destaca "los convenios urbanísticos firmados por el Concello, de mucha importancia pues pueden condicionar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualmente en tramitación".

El BNG critica también la supresión del pleno, las comisiones informativas y la junta de portavoces de diciembre, cuya supresión, afirma, se comunicó por email dos días antes de las comisiones al tiempo que se convocó un pleno urgente para los proyectos del Plan Único de la Diputación, con "menos de 24 horas para evaluar el expediente".

El Gobierno local replica que "el Concello no puede paralizar su actividad por el interés político del edil del BNG, quien siempre recibe un trato exquisito por parte de todos los departamentos municipales en respuesta a sus continuas dudas y preguntas". Achaca los posibles retrasos a la "gran carga de trabajo" de los departamentos y advierte de que no va a "permitir una parálisis de la vida municipal como pretende el edil del BNG", al que acusa de "reiterar cuestiones cuya respuesta ya recibió". Ve "incongruente" la crítica por suprimir el pleno cuando "en noviembre propuso no celebrar sesiones si no había temas para evitar gastos innecesarios".