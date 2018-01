Arteixo recurre la aprobación de la conexión entre la tercera ronda y el vial a Langosteira

El Concello de Arteixo presentó ayer un recurso contra la aprobación del expediente de información pública y el estudio informativo -estos documentos definen el proyecto de trazado- de la conexión entre la tercera ronda y el actual acceso al puerto de Langosteira. Solicita al Ministerio de Fomento que anule la tramitación de este proyecto "por no encontrarla ajustada a derecho" y que se constituya una mesa de negociación en la que participen el Gobierno central, la Xunta y el Concello para abordar "la eliminación del peaje" entre A Coruña y Arteixo. El departamento estatal dio luz verde el pasado mes de diciembre al trazado de la nueva carretera y descartó el rescate del peaje de la AG-55 entre A Coruña y Arteixo.

Este recurso que presenta el Concello es el paso previo a un posible contencioso-administrativo. Ahora el departamento estatal deberá resolver si estima la reclamación o no. En caso de que no lo haga, el Ejecutivo arteixán ya podría acudir a los tribunales si así lo decide.

El Gobierno local presentó una reclamación en la que cuestiona que Fomento deseche la alternativa de eliminar el peaje de la AG-55 entre Arteixo y A Coruña y que opte por construir un vial que conecte el actual acceso a Langosteira y la tercera ronda. "Con argumentaciones vacías queda descartada", afirma. El Concello presentó en 2014 un informe en el que calcula que la eliminación del peaje de Pastoriza costaría 22,3 millones de euros. El nuevo vial por el que Fomento ha optado tiene un coste estimado de 27,3 millones, según indicó el Gobierno central.

El Ejecutivo municipal también indica que "a día de hoy hay un incumplimiento gravísimo" del ministerio, ya que debe conectar la dársena de Langosteira con la Red de Carreteras de Interés General del Estado. En este caso sería la Autovía del Noroeste, la A-6. "El puerto exterior de punta Langosteira está conectado con una autopista de peaje, que el ministerio sufraga con los impuestos de los ciudadanos", afirma Arteixo.

El acceso a Langosteira parte de la dársena y enlaza directamente con la AG-55, una autopista de peaje de titularidad de la Xunta. No hay ningún acceso intermedio. Fomento abona de forma provisional una indemnización a la concesionaria de la autopista por cada vehículo que usa la autovía al puerto exterior -el departamento estatal construyó unos carriles adicionales y separados del resto para evitar que los usuarios de Langosteira pasen por el peaje de Pastoriza-. El resto de conductores de la autopista sí deben pasar por las cabinas de peaje.

El Concello asegura en el recurso que presentó que "cuando al ministerio le interesa negocia con la concesionaria y la Xunta para establecer un peaje en sombra" y que a la hora de decantarse entre la conexión del acceso a Langosteira con la tercera ronda o la eliminación del peaje de Pastoriza selecciona la primera. El Gobierno local denuncia que esto es una "grave incongruencia".

El Ministerio de Medio Ambiente emitió el pasado mes de octubre la resolución sobre la declaración de impacto ambiental de la conexión entre la tercera ronda y el acceso a Langosteira. Dio luz verde a la propuesta. El Gobierno local asegura que esta resolución es "una aberración" tanto "desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista de cualquier criterio de sostenibilidad tanto ambiental como económico". También señala que "la afirmación" de que esta nueva carretera "no producirá impactos adversos en su entorno" le parece "una falta de respeto a todos los vecinos".

El Ejecutivo municipal calcula que la eliminación del peaje de Pastoriza costaría 22,3 millones de euros y Fomento eleva la cifra hasta los 61,4. El Concello asegura en su recurso que el Ministerio de Fomento "habla de valores estimados" y "no hace referencia a valores reales". "No hay informes de la concesionaria ni de la institución competente de la vía", indica Arteixo. El Gobierno local además advierte de que el coste de la construcción del enlace entre este vial y la tercera ronda no está incluido en el precio estimado.