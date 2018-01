Carmen Varela: "Tener un colegio nuevo con 25 niños y los demás saturados no tiene sentido"

La previsión hecha pública por la Xunta de abrir el nuevo colegio de Tarrío con solo un aula de Infantil para el próximo curso ha movilizado a las Asociacións de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) y al Concello de Culleredo. En una reunión mantenida este viernes, acordaron remitir un escrito a la Consellería y a la Delegación territorial de Educación para reclamar que abra también aulas de Primaria. En caso de que estos primeros contactos no den frutos, estudiarán otras medidas y no descartan movilizaciones.

- ¿Qué molestias supondría a las familias no abrir Primaria en el nuevo centro?

-Hay mucha gente que fue desplazada en su día porque no había plazas en O Burgo o Vilaboa y están en el Centro Rural Agrupado (CRA), muchos en el colegio de Tarrío o en otros centros. A la reunión vinieron padres del CRA que fueron hace tres años para ese centro aunque lo habían marcado como tercera opción, pero son de la zona de influencia del nuevo colegio y a sus hijos les corresponde hacer primero de Primaria. Habría problemas por llevar a hermanos a distintos centros o a un hijo a uno más alejado de casa que el nuevo.

- ¿Se van a ir a Tarrío?

-No, no se van a ir a Tarrío. Queremos que se abra el nuevo colegio. Lo vamos a intentar por todos los medios. Aunque sea con aulas mixtas, con niños de primero, segundo y alguno de tercero, no pasa nada. Pero tienen que dotarlo para Primaria, sí o sí.

- Por ahora las ANPA van a enviar un escrito y el Concello intentará incluirlas en una reunión con el jefe territorial.

-Sí, se enviará un escrito de todas las ANPA al conselleiro y al jefe territorial y yo he pedido una reunión con el jefe territorial y la voy a hacer extensiva para que vengan las ANPA.

- ¿Y si esto no funciona?

-Se van a movilizar. Como cuando fue lo del instituto. Ellos están dispuestos a llegar a donde haga falta para conseguir que se abra Primaria, porque es una necesidad, no es un capricho, pero irán poco a poco. Es una necesidad porque tenemos todos los colegios saturados. Y está viniendo mucha gente de otros países durante el curso, así que está aumentando la cifra de alumnos aún más.

- ¿Es necesario abrir Primaria en el colegio, entonces?

-Sí, claro. Muy necesario.

- Algunos padres muestran reticencias a cambiar de centro.

-Es normal, sobre todo en casos de niños que están acabando Primaria. Pero la gente que vino a la reunión estaba preocupada. Agradecieron que los hubiera convocado. Todas las ANPA están por la labor. Y un colegio nuevo a mucha gente le puede producir rechazo pero es todo lo contrario, son instalaciones nuevas. No podemos tener un colegio con 25 niños. Tendría que tener 18 unidades, y yo no digo que se abran las 18, pero que solo una?

- ¿Cómo justifica la Xunta su plan de abrir solo un aula de Infantil en el nuevo colegio?

-No me lo justificaron. Me dijeron que solo garantizaban 25 niños de tres años.

- ¿Y si no se consigue que abran más aulas?

-Esperamos conseguirlo. Yo confío en que en la Xunta sean sensatos, viendo la problemática que hay; que cedan. Yo quiero ser optimista, no es que lo sea, quiero serlo. Estamos todos, Concello y familias, en la misma línea. El colegio nuevo se tiene que abrir con líneas de Primaria. No hay más que ir a los datos de la Xunta para ver cómo están saturadas las aulas. Tener un colegio vacío y los otros saturados, sentido no tiene ninguno.

- ¿Por qué cree que la Xunta intenta evitar abrir más aulas, por falta de profesores?

-Entiendo que por eso. A mí razón no me dieron ninguna. Los datos que tenemos dan a entender que se tiene que abrir, que es necesario. Y nosotros desde el Ayuntamiento tenemos que dotar de un conserje para el centro, limpieza? Y si algún niño tiene una necesidad específica, ¿lo atiende solo el profesor? ¿Y ese centro tendrá equipo directivo? ¿Es una unitaria o es un CEIP? No lo entiendo, que me lo expliquen. A toda la comunidad educativa. La semana que viene intentaremos convocar al consello escolar municipal, donde hay también representación de la Xunta.

- ¿Con la apertura completa de este colegio quedarían cubiertas las necesidades educativas en el concello?

-Estarían cubiertas a nivel de Infantil y Primaria. En Secundaria ya estamos viendo que va a haber un problema.

- Pero si se acaba de abrir el instituto nuevo, hace dos años.

-Pero casi toda Primaria en 4º curso tiene una línea más de la que corresponde a cada centro. Porque ya tenía que estar hecho el nuevo colegio. Si estuviera en tiempo y forma, no tendríamos ese problema. Y esos niños van a saturar los institutos al llegar a Secundaria y sobre todo a los Bachilleratos. La tendencia es a la saturación porque están saliendo más alumnos de Primaria. El Rego de Trabe empieza el año que viene Bachillerato. Hay cuatro primeros y segundos y tres terceros de ESO. Ya crece. Se está saturando. En Bachillerato van a tener que abrir una línea más, el instituto nos queda pequeño. Solo se cumplió la ratio el primer año, luego ya empezó a estar saturado.

- ¿Si el Gobierno local fuera del PP se abriría con Primaria?

-Yo no me puedo plantear eso. No quisiera pensar eso. Y apunta más a criterios económicos que políticos.