El Concello recurrirá la sentencia sobre los rellenos en el depósito de Pastoriza

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, ha anunciado que el Concello recurrirá la sentencia en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña exime a Aqualia, filial del agua del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), del pago de los 542.000 euros por los gastos de relleno de agua que realizó el Concello en el depósito de Pastoriza durante los años 2012 y 2013. El regidor explica que el Gobierno local presentará "seguro" un recurso de reposición contra el fallo de la magistrada.

El Concello reclamaba cerca de 400.000 euros en este concepto (unos 542.000 si se tienen en cuenta los intereses). La magistrada indica en la sentencia que no consta "acreditada la urgente necesidad" de realizar estos rellenos y que el Concello no comunicó "ni a los liquidadores de la sociedad ni al administrador concursal" de Augarsa "la necesidad del gasto". También afirma que no se puede achacar "dicho gasto a la mala gestión de Augarsa", de la cual no era responsable Aqualia.

La jueza recuerda en el fallo que el consejo de administración debía realizar este control y que no lo hizo en ningún momento. La magistrada afirma en la sentencia que no quedó acreditado que por parte del consejo "se hiciera queja, reclamación o propuesta de cambio en el sistema de gestión que se estaba llevando a cabo". "No puede exigirse indemnización alguna por una responsabilidad que no se ha acreditado", asegura en la sentencia.

Aqualia y el Concello conocieron la sentencia, que no es firme, el 12 de enero. Dos días antes el juzgado notificó otra resolución a las dos partes. Se trataba del fallo sobre los 26 millones de euros que el Gobierno local reclamaba a Aqualia por el fin de la empresa mixta de aguas Augarsa. La jueza reconocía 12,8 millones de euros de los 26. El 16 de enero la misma magistrada dictó una providencia en la que anulaba la sentencia. Alegó que debido a un "error informático" el 10 de enero se envió a las partes afectadas un "primigenio borrador", de 81 páginas en total, y no el fallo correspondiente al procedimiento.

En este escrito la magistrada indicaba que Aqualia fue incapaz de demostrar que "dicho relleno se utilizara para suministros que no fueran imprescindibles" y reconocía que la empresa debía pagar 542.000 euros al Concello.

El alcalde arteixán precisamente se agarra a la existencia de la sentencia anulada. "Nuestra argumentación va en esa línea", asegura. La jueza afirmaba en la resolución invalidada que estas operaciones de rellenado resultaban necesarias "para el abastecimiento de agua a la población al descender el aforo de dicho depósito del mínimo exigible para garantizar el suministro".

La resolución sobre los rellenos de Pastoriza forma parte de la guerra judicial que mantienen el Concello y Aqualia desde 2013, cuando el Gobierno local decidió poner fin a la empresa mixta Augarsa por una presunta mala gestión de la parte privada. El conflicto ya se había fraguado mucho antes en los consejos de administración de la compañía. El Concello bloqueó algunas inversiones que ahora sí ejecuta, ya que en los consejos el alcalde disponía de un voto que valía doble en caso de que hubiera empate entre la parte privada y la pública.