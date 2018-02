Costas deja en suspenso la regeneración de la playa de Sada para revisar su impacto

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha paralizado el proceso de contratación de las obras de regeneración de la playa de Sada para revisar el impacto del relleno previsto ante las quejas de colectivos ecologistas como la Sociedade Galega de Historia Natural. A consulta de este diario, el organismo estatal explicó ayer que analiza los "diversos escritos presentados sobre posibles efectos ambientales de la actuación".

El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente recalca que el proyecto cuenta con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero que ha decidido dejar en suspenso el proyecto hasta estudiar la afección a un zosteral que figura como especie vulnerable en el Atlántico. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar destaca que la existencia de este espacio a proteger ha sido "planteado ahora y no durante el proceso de evaluación ambiental". El organismo ha dado traslado de las informes a Abogacía del Estado y no detalla plazos para la posible reanudación del proceso de licitación.

La existencia de una pradera de zostera ya había sido advertida por los ecologistas antes del primer intento fallido de contratar los trabajos de regeneración de la playa en 2015. Desde la Sociedade Galega de Historia Natural explicaron ayer a consulta de este diario que presentaron un escrito ante la Demarcación de Costas en Galicia, aunque ignoran si se dio traslado de su escrito a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. El colectivo, que envió en esta ocasión directamente sus alegaciones a Madrid, explicaba ayer que si no presentó alegaciones en 2009 durante la evaluación ambiental fue porque no figuraban entre las asociaciones notificadas por el Estado y no tuvieron conocimiento a tiempo.