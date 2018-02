Una cadena hotelera alcanza un principio de acuerdo para comprar el hotel de Sada

El Grupo Alda Hostels ha alcanzado un principio de acuerdo con Abanca para comprar el hotel Sada Marina, que lleva cerrado desde 2013. La cadena de hoteles, con presencia en A Coruña, Bueu, Santiago, Sanxenxo o Vigo entre otras localidades, se da un margen para analizar la viabilidad de la operación. El alcalde de Sada, Benito Portela, confirmó hoy que tanto la empresa como Abanca le informaron esta principio de acuerdo. Pese a que la venta todavía no está cerrada, el BNG da ya por hecho el desembarco. En un comunicado enviado a los medios, la formación nacionalista afirma que "el hotel abrirá de nuevo y pondrá fin a la gran mentira electoral del PP: la Universidad Privada Fernando Pessoa". El responsable de Turismo y Promoción Económica, Xosé Lois Suárez Becerra, avanzó que el Gobierno municipal "trabajará para que la apertura del hotel sea una realidad cuanto antes y para que la pequeña empresa sadense pueda participar tanto en los trabajos de rehabilitación y puesta en marcha, como en su consolidación y posibles usos".

Desde su cierre definitivo en 2013 y su posterior compra por Abanca por 370.000 euros, el cuatro estrellas de Sada ha sido blanco de varios proyectos empresariales que no llegaron a fructificar. A la universidad de Sada se suman ofertas realizadas con otras empresas que no llegaron a buen puerto. Entre ellas, la realizada a mediados de 2017 por el representante de futbolistas Pablo García Quilón, administrador de la sociedad Asesores Sport Fútbol. Este empresario, con experiencia en el sector hotelero, mantuvo negociaciones con el banco que no llegaron a buen puerto. "Lo hemos mirado, pero el hotel está bastante mal", explicaba el pasado septiembre a preguntas de este periódico.