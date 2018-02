Vecinos reclaman mejoras en la seguridad en la Nacional VI y en la calle Valdoncel

El Concello de Betanzos ha ordenado a la Policía Local "extremar la vigilancia" en la Rúa Valdoncel y la Nacional VI a su paso por el centro urbano tras recibir varias quejas por escrito de vecinos que exigen mejoras en la seguridad. La Junta de Gobierno local acordó dar traslado de todas las quejas a Demarcación de Carreteras, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, para que tome medidas.

El Ejecutivo ha dado orden también de reforzar la vigilancia para evitar "conductas temerarias y accidentes", según recoge el acta de la sesión celebrada el pasado 25 de enero.

No es su única reclamación del Ejecutivo en materia viaria. El Ayuntamiento betanceiro ha pedido también mejoras en la seguridad de la carretera que une Betanzos con Mesón do Vento. El alcalde, el socialista Ramón García, mantuvo una reunión con la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en el que abordaron varios de los puntos conflictivos del tráfico en Betanzos. El regidor aprovechó el encuentro para solicitar a la responsable autonómica la ejecución de aceras en este tramo de la vía y en el trayecto entre la rotonda de As Cascas y el centro Pai Menni. "Se trata de un tramo frecuentado diariamente por usuarios del centro que se desplazan desde el caso urbano, habitualmente en grupo y para los que es necesario que las aceras tengan continuidad", destacan desde el Consistorio en un comunicado remitido a los medios. El Ejecutivo incide además que la obra ha sido solicitada también por varias personas que se desplazan hasta la residencia de la tercera edad situada en la misma zona.

El alcalde aprovechó la reunión con la conselleira de Vivenda e Infraestruturas para trasladarle su "satisfacción" por el concurso de compra de viviendas en el casco histórico y agradeció a la responsable autonómica que atendiese la petición que le trasladó el Concello.