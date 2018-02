La Xunta convocará la comisión del pazo, aunque cree que la venta es un "globo sonda"

Sospecha que es una "trampa" para que se inyecten fondos públicos y Sada urge una estrategia

El presidente de la comisión creada por la Xunta para analizar las fórmulas que permitan incorporar el pazo de Meirás al patrimonio público ha atendido la petición del Concello de Sada y convocará una reunión urgente tras confirmar la familia su intención de poner a la venta este Bien de Interés Cultural. En su correo de respuesta al Ayuntamiento, Xosé Manoel Núñez Seixas, se muestra escéptico aún así sobre esta hipotética venta, aunque admite que dada la coyuntura conviene acelerar los trámites.

Este experto se pronunció en la misma línea que el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que manifestó ayer sus sospechas de que el anuncio de la venta no es más que un "globo sonda", una "estrategia orientada a que Galicia transfiera recursos para la compra de este bien", por lo que instó a las instituciones a no caer en la "trampa". El responsable autonómico insistió en la intención del Gobierno gallego de recuperar para el patrimonio público el pazo de Meirás, siempre y cuando no suponga un desembolso de fondos públicos. Román Rodríguez reiteró que no tiene noticias oficiales ni oficiosas de la venta del inmueble y recordó que la Administración tendría que estar informada de antemano dado que tendría derecho preferente de compra.

"Creo que ya es conocido que su venta hipotética es difícil", subrayó el conselleiro, que apeló a la existencia de "dificultades" que "complicarían" su venta, en alusión, entre otros extremos, a las limitaciones por tratarse de un BIC,

Las advertencias del Gobierno gallego van en la línea de las del presidente de la comisión, que argumentó que los compradores del pazo tendrían las mismas "cargas" legales que los herederos del dictador, incluyendo los daños derivados de que se declarase nula la adquisición del inmueble por parte de la familia Franco.

El Concello de Sada expresa sus dudas sobre este extremo y alerta de que la posible enajenación a terceros del As Torres de Meirás supondría una "dificultad añadida" para su incorporación al patrimonio público. El concejal de Urbanismo y representante a su vez en la comisión para la recuperación del pazo, Francisco Montouto, destaca que, más allá de las "pantomimas especulativas" de los Franco, el anuncio de su posible venta cambia el escenario al introducir en el debate un "elemento trascendente": "los efectos jurídicos y especialmente civiles en el supuesto de transmisión". El edil de Sadamaioría alerta del riesgo que entrañaría esta operación para lograr el "objetivo compartido" de incorporar de forma gratuita del inmueble al patrimonio público y reclama la urgente definición de las alternativas jurídicas que marquen el "cuándo y el cómo".

El anuncio de la venta del pazo ha llevado también a la Diputación a agilizar la convocatoria de la Junta pro Devolución del pazo, que se reunirá el próximo 1 de marzo.