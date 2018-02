Meirás se tasó en 14 millones y los Franco piden ocho para venderlo rápido al estar "asqueados"

El pazo, la capilla, todo el mobiliario, la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, los jardines y prados que suman unas siete hectáreas. Todo el recinto del pazo de Meirás en Sada ha sido puesto a la venta por ocho millones de euros en un portal inmobiliario de Cantabria, Mikeli. Según su gerente, el gallego Antonio Avilés, la propiedad se tasó en más dinero, catorce millones en total, pero los herederos quieren vender lo antes posible, "deshacerse del pazo por la vía rápida", porque "están asqueados con todo lo que ha rodeado al pazo".

La hija del dictador Francisco Franco, Carmen, falleció el pasado 29 de diciembre y en menos de dos meses sus hijos, al estar "todos" de acuerdo en vender, ya iniciaron los trámites para deshacerse del pazo porque, según el gerente de Mikeli, "quieren olvidarse de Meirás y de Sada". Antonio Avilés explicó que tiene "mucha sintonía con los hermanos", en especial con Carmen Martínez-Bordiú, desde la etapa en que vivió en Santander tras casarse con José Campos. Por ese motivo, dice, acudieron a su inmobiliaria, especializada en propiedades de lujo y palacetes. Carmen Bordiú tiene otro inmueble de su propiedad también en esta inmobiliaria.

Reconoció que la herencia aún no está repartida entre los hermanos pero se trata de "adelantar trabajo". Avilés considera que la rebaja en el precio fijada por los hermanos para vender rápidamente es muy atractiva, hasta el punto que incluso él mismo, si tuviese ese dinero, lo compraría.

Mikeli anuncia la venta del pazo de Meirás en su web y las redes sociales e incluye un vídeo promocional, con la frase "pazo de Meirás, historia de España", en el que se pueden ver imágenes del dictador Francisco Franco leyendo la prensa local en su biblioteca tras asistir a misa en la capilla con su mujer. Estas imágenes del NODO sobre un día de veraneo del Generalísimo en el pazo aparecen en paralelo a otras actuales del inmueble que muestran que la decoración está prácticamente igual. Incluye subtítulos en inglés.

La inmobiliaria anuncia el pazo como un "inmueble singular" con un edificio principal "de estilo romántico" con tres torres almenadas de tres alturas que "emerge sobre las ruinas de una antiquísima fortificación" y que cuenta con "múltiples estancias y espacios" que lo hacen de "extraordinario atractivo". La agencia reconoce que esta venta es "un gran hito profesional para la empresa" porque es un lugar "emblemático y muy conocido no solo en España sino también fuera de nuestro país por ser "residencia de la célebre escritora gallega Emilia Pardo Bazán y de Francisco Franco, jefe del Estado, y su familia". El responsable de Mikeli sin embargo reconoce que el revuelo social alrededor de la propiedad puede "dificultar" la venta porque "hay gente que no quiere problemas".

Constituye, según se dice en la web, "un recinto extraordinario y lleno de historia", pero Mikeli no menciona las limitaciones que posee ante un posible comprador. Entre ellas, que quien lo compre tendrá que abrirlo al público cuatro días al mes por ser Bien de Interés Cultural; y no podrá destinarlo a ningún otro uso, por ejemplo el hotelero, debido a que el plan general de Sada estableció que no se autorizarán cambios de uso hasta la aprobación de un plan especial para el ámbito, así que solo puede ser residencial. Esta restricción entró en vigor con la aprobación del plan general, poco antes de la muerte de Carmen Franco el pasado diciembre.

Para el gerente de la agencia inmobiliaria Mikeli, sin embargo, estos no son obstáculos. Aseguró que ya ha vendido inmuebles declarados BIC otras veces y que por supuesto que notificará a la Xunta en cuanto haya un posible comprador con oferta. Pero, además, afirmó, sobre el impedimento de destinar el pazo a otros usos aparte del de vivienda, que también se ha encontrado con casos como éste y al final "se negocia con el ayuntamiento" la posibilidad de dotarlo de otros usos.

"Estas cosas se hablan después", agregó Antonio Avilés. Por eso insistió en que el sadense pazo de Meirás puede destinarse para uso personal, como vivienda, "o como hotel o centro de restauración".