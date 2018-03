Los alcaldes de A Coruña y la comarca exigen la creación del área metropolitana

La reunión en el pazo de Mariñán ha dado sus frutos. Los alcaldes de A Coruña y de la comarca han ratificado su compromiso con la creación del área metropolitana y han acordado formar un frente común para reclamar a Gobierno central, Xunta y Diputación que concreten plazos y agilicen las mejoras en infraestructuras pendientes.

El encuentro se saldó con un acuerdo entre regidores de PP, PSOE, Marea Atlántica, Unión por Cambre, Alternativa dos Veciños y Sadamaioría. Los alcaldes de A Coruña, Xulio Ferreiro; Abegondo, José Antonio Santiso; Arteixo, Carlos Calvelo; Bergondo, Alejandra Pérez; Betanzos, Ramón García; Cambre, Óscar Patiño; Culleredo, José Ramón Rioboo; y Oleiros, Ángel García Seoane (el sadense, Benito Portela, se ausentó por motivos de agenda pero mostró su apoyo a las demandas) manifestaron su "unión sin fisuras por el bien de la ciudad y la comarca, por encima de cualquier tipo de partidismos". En esta línea, el alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, instó al término del encuentro a los grupos del PP y el PSOE de A Coruña a apoyar en pleno la formación del área metropolitana, como sus compañeros de partido en el área.

Los alcaldes acordaron cuatro puntos clave. Pedirán una reunión de todos ellos con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para tratar todos los proyectos viarios en marcha y en tramitación y analizar los plazos y desarrollo previstos, además de abordar el futuro del tren de proximidad, en la línea a Ferrol. Intentarán que la reunión se convoque en A Coruña y, de no conseguirlo, viajarán todos a Madrid. Los mandatarios demandarán también reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para "abordar medidas para la mejora de la movilidad, tanto a nivel de carreteras como de transporte público metropolitano, y la constitución del área metropolitana de A Coruña", como trasladaron en un comunicado conjunto.

En tercer lugar, pedirán una reunión, también de todos los alcaldes, con el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. El objeto será "acercar propuestas de mejora en la red viaria provincial, fundamental para la movilidad de miles de ciudadanos y como alternativas a las vías de alta capacidad". Y por último demandarán a los órganos competentes "la eliminación de los peajes en el entorno de A Coruña y que los proyectos de nuevas infraestructuras se programen siempre libres de peajes".

Los acuerdos combinan demandas históricas con peticiones de garantías de cara a proyectos en tramitación. En este sentido, las solicitud de eximir de peajes las nuevas infraestructuras podría blindar la gratuidad de la conexión de la vía ártabra con la autopista AP-9, tramo que la Xunta no asegura que vaya a ser libre de peaje.

Los alcaldes acordaron que "continuarán manteniendo" desde ahora "un contacto continuado para tratar el avance y la ejecución de estas medidas". El encuentro en Mariñán, pese a las reticencias mostradas en los últimos días por A Coruña, logró finalmente superar tensiones pasadas y dar forma al acuerdo que se buscaba para unificar las demandas de cara a otras Administraciones y reclamar a la Xunta que impulse la tramitación del área metropolitana.

El pacto forjado ayer pone fin a casi un año y medio de discrepancias desde que siete alcaldes firmaran la declaración de María Pita para formar el área metropolitana, pacto del que se ausentaron los populares. Desde el plantón, los regidores del PP se negaron a acudir a las mesas de trabajo celebradas en el Consistorio coruñés sobre temas de ámbito metropolitano. Recientes episodios y tensiones por demandas sobre infraestructuras, con diferencias entre el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que convocó una protesta por Sol y Mar y A Pasaxe, y el de Culleredo, José Ramón Rioboo, que abogó por intentar antes el diálogo, llevaron a los alcaldes a intentar de nuevo crear un frente común para ponerse de acuerdo en sus reclamaciones y en su hoja de ruta y así ganar efectividad ante otras Administraciones.

A Coruña había convocado una reunión para febrero en María Pita sobre la que los alcaldes del área habían evitado aclarar su intención de asistir o no. Finalmente se anuló debido al fallecimiento del exalcalde coruñés Domingos Merino, cuya capilla ardiente acogió el palacio municipal de A Coruña. A continuación se presentaba en la agenda el encuentro de ayer. El regidor coruñés mostró sus dudas sobre si asistiría o no y recordó que ya existen mesas de trabajo de ámbito metropolitano. Finalmente, acudió. La convocatoria en el pazo de Mariñán buscaba, y consiguió, evitar un nuevo plantón de los alcaldes populares, como en las citas en A Coruña, y prevenir suspicacias de Arteixo, recién salido del Consorcio As Mariñas, si la reunión se celebraba en la sede del ente comarcal.