La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años de prisión para María Faraldo

El caso del Conservatorio, visto para sentencia

El juicio contra la exalcaldesa de Betanzos, María Faraldo, por la contratación irregular de un profesor del Conservatorio en 2009 ha quedado visto para sentencia. La Audiencia Provincial acogió ayer la segunda y última jornada de la vista, en la que prestaron declaración los testigos de las partes.

Fiscalía mantiene la petición de cuatro años y seis meses de cárcel y cuatro de inhabilitación para la exregidora por delitos de tráfico de influencias y de falsedad en documento oficial y mercantil. El Ministerio Público reiteró también la petición de un año y nueve meses de cárcel por falsedad documental para el profesor y de tres años de prisión para el director del Conservatorio por tráfico de influencias.

La fiscal ve probado que la alcaldesa recurrió a una "artimaña" para contratar a este docente mediante un contrato menor y bajo un falso concepto de reparador de instrumentos en connivencia con el director del Conservatorio y el profesor. Destacó el hecho de que recurrió a esta fórmula tras un informe de Personal que rechazaba la contratación por no existir un puesto y no haberse convocado el preceptivo proceso selectivo.

El Concello de Betanzos, que ejerce la acusación particular, ha retirado los cargos contra el profesor y descarga toda la responsabilidad en Faraldo. Alega que el docente no actuó con "dolo" y facturó sus servicios en el Conservatorio como de reparador de instrumentos fue por petición expresa de la por entonces alcaldesa. La acusación particular pidió con todo que se aplique el atenuante de dilaciones indebidas.

La defensa de María Faraldo ha pedido la absolución de su cliente y también de los otros dos encausados y atribuyó la denuncia a una "cuestión política" para "acabar con la carrera" de la exalcaldesa. Su abogado llamó a declarar a varios testigos con el propósito de probar que el secretario municipal, que destapó la irregularidad en un informe, había actuado movido por la inquina. El concejal del PP Pablo Tomé declaró que la relación entre este funcionario y María Faraldo "era muy mala" y que este dato era "público y notorio" y afirmó que el secretario había llegado a decir que pediría el traslado si volvía a gobernar el PP. La exedil de CxB, Esperanza Sánchez (que gobernó en coalición con el PP de Faraldo un año y cuatro meses) apuntó a lo mismo y declaró que había escuchado en una ocasión una conversación entre el funcionario y otras dos personas en la que llamaban "burra" e "ilustre fregona" a la alcaldesa. "El secretario dijo: 'a la ilustre alcaldesa dejádmela a mí, que me voy a encargar de ella", afirmó.

Sus declaración contrasta con la del exedil de Cultura, Francisco Díaz, que aseguró no tener constancia de animadversión por parte del secretario. Este edil admitió haber dicho que la denuncia era una cuestión política, pero matizó que se refería a a que fue un asunto tratado en pleno tras descubrirse las irregularidades. Díaz afirmó que durante sus 24 años en Cultura nunca se contrató a u reparador de instrumentos para el Conservatorio, ya que se encargaba una empresa externa, y recalcó que el director no tenía ninguna competencia en materia de contratación, solo el Concello.

El abogado de Faraldo alegó que la fórmula empleada no era ilegal, que se había utilizado de forma habitual en Betanzos y que Personal solo se opuso a su incorporación en plantilla, no su contratación. Argumentó que Faraldo pretendía solventar un problema puntual y que la reparación de instrumentos formaba parte del contrato del profesor, por lo que la factura no era falsa.