Una crecida del río Seixedo inunda parte del área recreativa

Las intensas lluvias que se registraron en la madrugada de este miércoles provocaron que el río Seixedo se desbordase e inundase buena parte del área recreativa. La zona más afectada fue la que está más próxima a Laxobre, donde el agua no dejó un palmo de terreno libre. Incluso se quedó al borde de la carretera, que no se vio afectada por la inundación. La parte en la que están ubicadas las barbacoas y la zona de juegos infantil no sufrió la crecida del cauce fluvial, aunque faltó poco.



Vilarrodís, con el área recreativa. Algunos vecinos se acercaron al lugar y se encontraron con la inundación, con lo que tuvieron que regresar por el mismo sitio por el que habían llegado. Las intensas lluvias también causaron problemas en la red de pluviales del municipio. En Uxes, en la parroquia de Morás, los sumideros se anegaron y en Suevos también ocurrió lo mismo. El director del embalse de O Rexedoiro, Manuel Varela, explica que la inundación se debe al relieve llano del lugar, lo que provoca que el cauce fluya más lentamente y se acumule el agua.

En la carretera que discurre al lado de la ría de Barrañán la red de pluviales se desbordó, lo que provocó una acumulación de agua en la calzada, aunque fue bastante menor comparada con otros temporales en los que la red se vio saturada. En este caso las inundaciones son habituales. El Concello de Arteixo ya había explicado que el agua del mar se introduce en las tuberías de la red de pluviales y provoca las inundaciones en la zona. Los vecinos del entorno reclaman desde hace años una solución. El agua dejó inutilizado el paseo fluvial, que enlaza la calle Ponte, en, con el área recreativa. Algunos vecinos se acercaron al lugar y se encontraron con la inundación, con lo que tuvieron que regresar por el mismo sitio por el que habían llegado.