El Valedor pide eximir a una familia arteixá de pagar la plusvalía por perder su casa

El Valedor do Pobo ha emitido una recomendación en la que solicita al Concello de Arteixo que exima a una familia de Pastoriza de pagar 663 euros por el tributo de la plusvalía municipal por entregar su casa al banco para cancelar parte de su hipoteca porque no podía pagarla. Estos vecinos no pudieron acogerse a la bonificación de la que disfrutan las daciones en pago debido a que se empadronaron en otro piso unos días antes de que se firmase el acuerdo para entregar la vivienda a la entidad bancaria.

El Valedor argumenta que el Concello, responsable del cobro de la plusvalía, debe realizar "una interpretación flexible de los requisitos estipulados en la norma" con el fin de no "desvirtuar" el espíritu de la misma. "Parece que la voluntad del legislador fue facilitar que las familias afectadas por el pago de este tributo pudieran beneficiarse de la exención sin ver coartado su derecho por rigurosos formalismos", indica el Valedor. Este organismo advierte de que "la aplicación estricta de una norma podría comportar paradójicamente el incumplimiento de la misma cuando del rigor formalista se deriva un desconocimiento de la voluntad expresada con claridad por el legislador".

La institución también señala que "entra dentro de lo razonable y previsible" que las familias que entregan sus viviendas al banco para cancelar una hipoteca "no esperen al momento exacto" de la firma del acuerdo para así poder encontrar otra residencia.

La Ley de Haciendas Locales exige estar empadronado "de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión" para disfrutar de la bonificación en el caso de una dación en pago de una vivienda habitual. Esta familia de Pastoriza debía abandonar su casa el 20 de enero de 2017, con lo que decidió alquilar un piso y se empadronó en él el 23 de diciembre de 2016 para dar de alta la luz y el agua. Esta familia residió en su anterior vivienda cerca de 12 años.

El Concello envió al Valedor do Pobo un informe elaborado por el técnico de Rentas en el que se desestima el recurso que presentó la familia contra la decisión de cobrarle la plusvalía por entregar la casa al banco. En esta resolución el Ayuntamiento concluye que calculó "correctamente" el impuesto de la plusvalía. "No teniendo derecho a la exención por no estar empadronados en el inmueble hasta que se produce la dación en pago", señala el informe.

El Valedor afirma en su recomendación que tras recibir el informe municipal "cabe inferir" que no se acepta la recomendación formulada por esta institución" para liberar a esta familia del pago de la plusvalía.

Los afectados por esta decisión del Concello son una pareja y su hijo. La madre, Silvina Gorgoroso, quiso denunciar en 2017 lo ocurrido para evitar que más familias tengan que sufrir lo mismo debido a un formalismo. "Habrá más gente en la misma situación", aseguró.

El concejal de Servicios Económicos, José Baldomero, argumentó tras conocer la noticia que el Gobierno local no puede hacer nada en este caso al ser una ley que se aplica a nivel nacional. "Debería estar exenta de pagar la plusvalía. No es que no queramos que no pague", destacó. El edil también explicó que el Concello solo cumple lo que marca la ley.

Esta familia adquirió un piso en Pastoriza hace casi 12 años. Para ello solicitó una hipoteca. Con la crisis económica no pudo hacer frente al pago de las cuotas e intentó negociar una solución con la entidad tras varios meses en los que no pudo pagar.