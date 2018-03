Todos los partidos de la Diputación instan al Estado a recuperar el pazo de Meirás

Reclaman a Patrimonio Nacional que tome medidas para recuperar el inmueble de oficio

Los partidos con representación en la Diputación posaron ayer ante las cámaras para escenificar su unidad ante el objetivo compartido de recuperar a coste cero el pazo de Meirás, propiedad aún de los herederos del dictador Francisco Franco. PP, PSOE, BNG, Marea Atlántica, Compostela Aberta y Alternativa dos Veciños (que no pudo asistir al acto) han consensuado una moción que aprobarán en pleno el próximo viernes y en la que instan al Estado a "ejercitar las acciones administrativas y judiciales oportunas para la recuperación de oficio" de este inmueble, donado en 1938 al dictador en calidad de jefe de Estado y pagado con cargo a donaciones en muchos casos forzosas, recortes en nóminas de funcionarios y desvío de fondos públicos.

A la vista de las conclusiones del informe histórico-jurídico encargado por la Diputación, todos los partidos consideran que existen "abrumadores indicios" de que la escritura de compraventa efectuada en el año 1941 fue un contrato simulado. Ese año, Pedro Barrié de la Maza en representación de Franco firmó ante notario la compra del pazo, que ya utilizaba desde hace tres años el dictador como residencia de veraneo. La escritura recoge que no se hizo entrega del dinero ante notario. "Nos encontramos delante de una venta efectuada por quien no era propietario y delante de la compra realizada por quien, a título de jefe de Estado, ya había aceptado el bien mediante donación previa, y todo esto articulado con la finalidad de eludir la incorporación del bien objeto de compraventa al Patrimonio Nacional, incorporándolo a su patrimonio particular", recoge la moción suscrita por todos los partidos de la Diputación.

Las seis formaciones destacan en la moción que la artimaña de Franco para incorporar el inmueble a su patrimonio a través de una "transmisión fraudulenta e ilícita" podría ser anulada a través de una acción civil. Al tratarse de un "bien imprescriptible" esta acción podría ejercitarse en cualquier momento, sin que los Franco puedan aferrarse a los años transcurridos para exigir la prescripción.

Otro punto en el que incide la Corporación provincial es en el dinero público invertido en el pazo de Meirás durante toda la dictadura. La moción detalla el gasto constante en labores de mantenimiento, ornato, reforma y ampliación del inmueble y la finca durante todo el régimen dictatorial.

El informe histórico que ha dado pie al acuerdo unánime de los grupos aporta evidencias de que durante la dictadura el pazo de Meirás funcionó como una residencia oficial de veraneo. El inmueble acogió consejos de ministros, audiencias y firmas de leyes y decretos.

Los grupos con representación en la Diputación han acordado trasladar las conclusiones del informe histórico-jurídico a la Xunta, el Parlamento y el Estado y darle difusión para que la ciudadanía conozca las conclusiones.

Todos los partidos coincidieron ayer en destacar el "gran paso" que constituye el acuerdo y la vía que abre para recuperar el pazo de Meirás para el patrimonio público a coste cero. "Es un punto de inflexión, marca un antes y un después", incidió Goretti Sanmartín. La vicepresidenta destacó que se trata de un acto de "justicia histórica por la dignidad y la memoria de las víctimas". En la misma línea, Daniel Díaz, de Marea Atlántica, celebró un "momento histórico" de "reparación de la memoria histórica" y que permitirá "cerrar heridas". El portavoz de Compostela Aberta, Manuel Dios, apeló a la importancia de este acuerdo unánime y a la necesidad de que se abran paso "verdades incómodas", como las que rodean al "régimen extremadamente corrupto" de Franco.

El portavoz del PP, Agustín Hernández, instó a todas las administraciones a coordinarse para lograr el objetivo compartido de incorporar el pazo de Meirás al patrimonio público a coste cero. El popular apeló a actuar con "prudencia" y velar porque todas las acciones cuenten con la necesaria seguridad jurídica. "Se trata de una demanda unánime de la sociedad gallega y española", afirmó el diputado del PP, que aseguró su partido "estuvo, está y estará" a favor de recuperar este inmueble, a pesar de que durante años vetó las proposiciones en este sentido.

La postura del PP provincial contrasta con la que mantiene el PP en Sada, que recientemente vetó la urgencia de una moción del Gobierno local para instar a las administraciones implicadas a fijar cuanto antes una hoja de ruta ante el anuncio de venta del pazo. El portavoz del grupo municipal, Ernesto Anido, sostuvo que su voto en contra respondía a la "realidad social" de Sada.