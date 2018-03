Edificios públicos de la comarca de Betanzos sin ningún uso y en un limbo

Tapiados, abandonados y blanco continuado de robos o actos vandálicos. El Estado mantiene desde hace años totalmente infrautilizados varios edificios públicos de la comarca brigantina pese al déficit de equipamientos de la cabecera comarcal, que carece de dotaciones tan básicas como un centro de día.

La Seguridad Social echó hace años el pestillo del edificio de sindicatos y del antiguo ambulatorio, dos céntricos inmuebles que llevan más de una década sin uso y para los que el Gobierno parece no barajar ningún destino a corto plazo.

El Ayuntamiento ha fracasado en todos sus intentos de conseguir la cesión gratuita del edificio de sindicatos. El Ministerio rechazó su petición argumentando que los bienes y derechos que constituyen el Patrimonio Sindical Acumulado solo pueden ser cedidos para el uso de los representantes de los trabajadores y asociaciones empresariales.

El Concello brigantino tampoco tuvo éxito a la hora de negociar con la Seguridad Social un nuevo uso para el antiguo ambulatorio de la calle Pintor Seijo Rubio, cerrado desde el año 2005. El Ayuntamiento planteó primero reutilizarlo como centro de día, y tras fracasar en esta petición, propuso albergar a entidades sociales, también sin éxito.

Otro edificio que no acoge ningún tipo de actividad desde hace años es la antigua sede del Ligal. El inmueble, totalmente abandonado, como nueva sede del Consorcio As Mariñas, una opción que, pese a llegar anunciarse, no pasó del papel.