Cambre inicia protestas por la "pasividad" de Fomento en el punto negro de A Rocha

El Gobierno local de Cambre organiza una movilización para exigir que se ejecute la reforma del cruce de A Rocha. La protesta será el próximo lunes, día 26, sobre las 12.00 horas en la propia intersección de la carretera Nacional-550 con la autovía A-6, que lleva quince años pendiente de concretar desde que se iniciaran los estudios para remodelar este punto negro de la circulación en la comarca.

La concentración denunciará la "pasividad" del Ministerio de Fomento y le exigirá la ejecución de la obra en el cruce, que "está comprometida en los presupuestos del Estado desde hace tiempo y que sigue sin llevarse a cabo a pesar de los continuos accidentes que tienen lugar en este punto negro", señala el Gobierno local. El Concello hace un llamamiento a "las asociaciones de vecinos, usuarios de la carretera y a toda la comarca para concentrarse en la misma intersección con el fin de que Fomento ejecute esta obra".

El alcalde, Óscar García Patiño, recuerda que "no se hizo nada de lo prometido hace una década, ni ahora". Señala que "es un cruce muy conflictivo y muy peligroso" y añade que los semáforos "sufren averías a menudo y cuando funcionan generan retenciones". "Llevamos más de quince años demandando una solución y a Fomento no parece importarle el problema de seguridad que se observa a diario en este cruce, es inadmisible", sentencia el regidor. García Patiño defiende que "no se trata de una obra para Cambre, sino que se trata de una obra de seguridad para toda el área metropolitana, por lo que los vecinos de Carral o Culleredo, además de los vecinos de las parroquias de Cambre, afectados, están convocados a la protesta".

El Ejecutivo cambrés recuerda que la idea de remodelar esta intersección comenzó hace tres lustros, en 2003, cuando el Gobierno central "expuso la construcción de un viaducto" y reconoció que este punto era uno de los más concurridos del municipio y carecía de seguridad". Pasaron cinco años sin noticias al respecto, hasta que en 2007 Fomento "aseguró al Ejecutivo municipal de entonces que preveía la construcción de un viaducto viaducto sobre la glorieta", repasa el Ejecutivo municipal. En 2009, responsables de Demarcación de Carreteras informaron al Concello de que Fomento acababa de iniciar los trámites para sacar a contratación la reforma de la intersección con la creación de un viaducto. Tras otro parón de años, el Ministerio anunció en 2016 otra propuesta: descartó el viaducto y abogó por remodelar la actual glorieta partida y convertirla en una convencional. El pasado julio Fomento aprobó el proyecto "para subsanar las actuales deficiencias" en el cruce pero sigue sin licitar la obra.