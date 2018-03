El PP rechaza en el Parlamento lo que aprobó en la Diputación para recuperar Meirás

La Proposición No de Ley (PNL) que presentó el BNG en el Parlamento de Galicia para instar al Gobierno central a ejercitar las acciones legales posibles para recuperar para el patrimonio público el pazo de Meirás, acaba de ser rechazada en el debate de esta mañana al oponerse el Partido Popular. El diputado nacionalista Xosé Luis Bará subrayó que su propuesta de acuerdo es la misma que el PP sí ha apoyado en la Diputación (y que se votará en el pleno de este viernes) por lo que lamentó que los populares rechazasen en el Parlamento esta iniciativa.

La PNL del Bloque, autoenmendada para incluir solo un acuerdo y lograr el apoyo de todos los grupos (lo que al final no ha logrado), incluía tan solo instar al Gobierno central a ejercitar las acciones legales oportunas para recuperar para el patrimonio público el pazo de Meirás y que la Xunta se comprometiese a colaborar en esta iniciativa.

La diputada del Partido Popular Ángeles Vilasánchez justificó su rechazo en que esta Proposición No de Ley "no es oportuna en este momento, está fuera de tiempo y de lugar", ya que ahora mismo lo más oportuno es esperar a que la comisión de expertos emita el informe jurídico que determinará cómo recuperar este Bien de Interés Cultural (BIC), que los herederos del dictador Franco han puesto a la venta por ocho millones de euros.

Vilasánchez considera que ahora no es el momento oportuno de estas iniciativas sino que hay que "respetar los tiempos" de la comisión de expertos, así que hizo un "llamamiento a la calma", esperar a tener el resultado de este informe, porque además el BNG pide ejercitar acciones legales pero no se sabe contra quién, ya que aún no se conoce quién hereda el pazo de Meirás.