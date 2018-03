Alda Hotels destina al Sada Marina la mayor inversión de su historia

El Sada Marina absorberá la mayor inversión de la cadena Alda Hotels, según sus directivos, que en la mañana de este lunes firmaron ante notario en Sada la compra del cuatro estrellas. Los responsables sostienen que el precio de compra "no es público" y que todavía no han precisado el importe de la reforma, a falta de revisar todas las instalaciones y concretar las necesidades para su puesta en marcha, que prevén iniciar el próximo mes de junio con una apertura parcial y completar con la apertura total en la Semana Santa de 2019. "No es barato" comprar y reformar un hotel de "12.000 metros cuadrados", zanjó a preguntas de los periodistas el managing director, Alberto Rodríguez.

Para rentabilizar la inversión, los directivos confían en "crear una demanda que ahora mismo no existe", en parte por la falta de oferta, señalaron. Sostienen que la repertura del Sada Marina "será buena para todos" y dinamizará el comercio local, ya que en hotel puede albergar a hasta "casi 300 personas". El cliente al que se dirigirá el complejo será a "familias con hijos", explicaron.