El Estado se limita a repetir obras de otros años, que no ejecutó, en el presupuesto

La lectura del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año 2018 deja un sabor amargo para la comarca, donde sus alcaldes en general se han mostrado desilusionados por la escasa inversión y sobre todo porque se consignan muchas partidas para obras que llevan años incluyéndose sin que se ejecuten. Éste es el caso de la rotonda de Sol y Mar en Perillo (Oleiros), el enlace de Meicende (Arteixo), la remodelación del cruce de A Rocha (Cambre), la regeneración de la ría de O Burgo, la variante ferroviaria de Betanzos ( bypass) o la ampliación del puente de A Pasaxe. Los alcaldes de la comarca acordaron pedir una entrevista con el ministro de Fomento para dejarle clara la necesidad urgente de algunas de estas infraestructuras y exigirle conocer plazos de ejecución, y visto el documento, este encuentro es imprescindible. Sada, por ejemplo, se queda sin nada para la regeneración de la playa tras renunciar al proyecto el ministerio.

Oleiros. La inversión más importante del Gobierno central en la comarca es, con cuatro millones de euros, la ejecución de la rotonda en el cruce de Sol y Mar una obra que se incluyó en el presupuesto de 2017 con 12,2 millones de euros, y para empezarla ya ese año con 2,2 millones. Ahora el coste total de la obra baja a diez millones, de los que este año se invertirían cuatro y los restantes seis en 2019. Figuran también para Oleiros 1,3 millones de las pasarelas peatonales con ascensor sobre la N-VI en la zona de los concesionarios. Fomento acaba de licitar la obra pero en el presupuesto figura una consignación a tres años, hasta 2020, por lo que no sería para este año.

Bergondo. En el presupuesto de 2017 no se incluyó la demandada rotonda en el cruce de Guísamo hacia Ferrol pero en el de este año sí que figura esta obra de 3,5 millones de coste total. Para 2018 se destina un millón de euros (se remataría en 2019). El Concello valoró ayer que se incluyese esta obra aunque muestra su sorpresa por el coste total de 3,5 millones cuando hace dos semanas Fomento sacó a licitación el proyecto por 1,1 millones. El Ejecutivo lamenta que la actuación sea plurianual y se demore hasta 2020. Preguntarán a Fomento si en este importe se incluye la mejora de la seguridad vial en Cortiñán.

Arteixo. Va un millón de euros para la prolongación del acceso al puerto exterior. Figura también el enlace de Meicende con tres millones de euros este año, pero ya figuraba esta misma consignación los presupuestos de 2016 y 2017 sin que se ejecutase.

Betanzos. El Estado vuelve a presupuestar, al igual que hizo en 2017, una partida para ejecutar la mejora de la línea férrea entre Ferrol y A Coruña, la denominada variante de Betanzos, el bypass en la estación de Infesta para ahorrar quince minutos de trayecto. Es una obra de 400.000 euros y se reservan 200.000 para este año y la otra mitad para 2019. El Ejecutivo local ha sido prudente en el comunicado enviado ayer, en el que el alcalde, Ramón García, dice que esperará a conocer "con más detalle" los presupuestos y si hay más dinero para el municipio en alguna partida generalista para obras que demandan como en el antiguo ambulatorio.

Cambre. La remodelación del enlace de A Rocha, donde la N-550 se cruza con la autovía A-6, es una obra que los vecinos demandan hace años, y por la que hace poco hicieron una manifestación. Su ejecución aparece en los presupuestos desde 2015 siempre con 780.000 euros para empezar. Lo mismo sucede para 2018. El Concello calificó de "farsa" que se repita esta consignación sin que se ejecute. "Es un absoluto desatino del señor Rajoy", ha indicado el alcalde Óscar Patiño, quien está convencido de que tampoco se hará la obra este año.

A Pasaxe. Sigue figurando la ampliación del puente como ocurrió en otros presupuestos sin que se ejecutase, ahora con 295.000 euros para este año.

Vilasantar. Es el único concello pequeño del área con partida, e importante, 1,5 millones, para remodelar un cruce en Sesmonde.

Culleredo. La promesa de su regeneración es ya un clásico, por figurar y no ejecutarse año tras año desde 2015, siempre con una partida inicial de un millón de euros, y para 2018, lo mismo. Las inversiones más fuertes las demora para 2019 y 2020. Otra obra que beneficia al municipio es el vial 18, de conexión de la autopista AP-9 con la tercera ronda a la altura A Zapateira. Para esta actuación a cuatro años se reserva un millón de euros para 2018. El Ejecutivo cullerdense cree que la partida para la ría es "insuficiente" y es una obra que no admite más demoras. Sobre el vial 18 ve "sorprendente" que se reserven tres millones para este año cuando aún no se conoce el proyecto definitivo (y se anuló el trámite ambiental). Además Culleredo planteará variantes con menos afección a los vecinos.