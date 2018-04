Indignación en Sada por la anulación por segunda vez de la regeneración de la playa

El alcalde remitió una carta a Medio Ambiente para trasladarle su "profundo malestar"

La anulación por segunda vez del concurso para regenerar la playa de Sada ha suscitado el rechazo unánime de la Corporación local, que aprobó ayer una moción para instar al Ministerio de Medio Ambiente a presentar un proyecto ambientalmente viable y establecer un cronograma y presupuesto.

Sadamaioría, PSOE, BNG y PDSP aprobaron una enmienda a una moción del PP que exigía reanudar la licitación de la obra sin más dilación. Los grupos del Gobierno y el PDSP se opusieron a la propuesta del PP y defendieron reclamar la licitación urgente de un nuevo proyecto que supere la preceptiva evaluación ambiental y se pueda ejecutar "a la mayor brevedad posible".

Los populares votaron en contra al entender que exigir un nuevo proyecto ambientalmente viable podría suponer un nuevo retraso, pero dejaron claro su malestar por la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, que tacharon de "tomadura de pelo" y que propusieron recurrir incluso judicialmente. Su portavoz, Ernesto Anido, defendió instar directamente al Estado a "dejarse de rollos" y licitar la actuación tal y como estaba prevista y no demorar más una obra pendiente desde 2003. El resto de los grupos se opusieron y abogaron por modificar el plan dado que Medio Ambiente había dejado claro que el actual no podía ejecutarse por su impacto al zosteral del que advirtió la Sociedade Galega de Historia Natural. "Nuestra enmienda no es para retrasar, es para implementar mejoras, sino el Ministerio no lo va a hacer. Hay que tomar las riendas cuanto antes, lo contrario sería engañar a la gente", defendió el alcalde, Benito Portela.

La existencia de la pradera marina no estaba recogida en la declaración de impacto ambiental de 2010 y Costas obvió su existencia pese a que ya había sido advertida en 2015 por los ecologistas. La alegación de la SGHN sí fue acogida por el Ministerio de Medio Ambiente en el segundo proceso de licitación pese a que se presentó fuera de plazo, un extremo en el que incidió especialmente el PP durante el pleno.

Los populares intentaron culpar al tripartito de la anulación de la contratación y llegaron a acusar al alcalde de celebrar la decisión del Estado. "Parecen encantados de lo que ha hecho el Ministerio", les reprochó Anido, que admitió con todo estar de acuerdo con la alegación de los ecologistas.

Sadamaioría, PSOE y BNG negaron compartir la decisión del Estado y defendieron que era posible una actuación que combinase el valor ecológico del arenal y los usos lúdicos y marisqueros. El alcalde recordó que durante este mandato se ha desplazado a Madrid en varias ocasiones para exigir explicaciones por el retraso de la obra y dio cuenta al pleno de una carta que remitió el 19 de marzo a la ministra de Medio Ambiente para trasladarle su "profundo malestar" tras dos "licitaciones erradas" y en la que le instaba a cumplir "su deber inaplazable con el pueblo de Sada".