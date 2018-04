"En un área metropolitana hay que abordar más el tema de la gestión que el político"

Carlos Calvelo encara la recta final de su segundo mandato como alcalde de Arteixo. Tiene pendiente iniciar la redacción del plan general, la puesta en marcha del servicio de basuras municipal y la posible adhesión al área metropolitana.

- En la campaña electoral de 2011 prometió que el plan general estaría listo en su primer mandato. No cumplió. ¿Estará listo en este mandato?

-Si analizamos el entorno en el área, prácticamente no hay ningún concello que pudiera aprobar el plan general. Hay distintos problemas que nos preocupan. El plan general de Abegondo. Una sentencia judicial después lo anuló. Vemos que la tramitación está dando dificultades a Culleredo. Vemos que hay nueve sentencias en A Coruña anulando el plan actual. Nosotros estamos ante un caso similar a Cambre, que partíamos de la misma empresa. Lo que tiene que hacer el grupo de gobierno es finalizar la relación contractual con la actual empresa y sacarlo a licitación.

- Llevan tres años para finalizar el contrato anterior.

-Hemos entendido que el trabajo realizado no es suficiente. No vamos a hacer ningún pago. Vamos a sacar una nueva licitación.

- ¿El plan general quedará para el próximo mandato?

-Nuestra intención es que quede licitado y adjudicado en esta legislatura.

- ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que Arteixo vote a favor de crear el área metropolitana?

-Siempre nos planteamos dos preguntas. Una con quién. Agradezco al PSOE que haya aceptado la posición del Concello de Arteixo. Ahora pide la incorporación de A Laracha y Carballo. Que se quiera hacer un área metropolitana diciendo que el concello de A Coruña y los del Consorcio (As Mariñas) sin hacer una reflexión de las necesidades nos parece totalmente equivocado.

- Esta es una condición, ¿cuáles son las otras?

-La otra pregunta es para qué. Se están equivocando con el planteamiento. Están haciendo la casa por el tejado. Hablan de crear nuevos órganos administrativos como puede ser uno donde haya un poder de decisión con 51 concejales. Vamos a decirlo así: otra administración más. Me niego tajantemente a que se haga. Se puede dar la paradoja de que un vecino tenga su concello, haya vecinos que tengan el Consorcio, un área metropolitana, que exista la Diputación, la Xunta y el Estado. Es decir, seis administraciones.

- ¿Cómo se debería plantear?

-Habría que plantearlo viendo si con las estructuras administrativas existentes se puede crear alguna vinculación entre concellos. No hace falta crear otra administración más. En un área metropolitana hay que abordar más el tema de la gestión que el tema político. Aquí lo están haciendo a la inversa. Están abordando el tema político. Quizá por intereses electorales. El propio modelo de gestión es el que va a repercutir en el vecino.

- ¿Apoya la creación del consorcio de transporte que propone el PSOE?

-Un consorcio de transporte liderado por la Xunta y participado por los concellos puede ser una buena solución. Hay que tener cuidado con lo qué quieren plantear. ¿Quieren plantear un consorcio que realmente los gestionen los ayuntamientos sin contar con la Xunta? ¿Que la Xunta financie solo el consorcio? Se puede trabajar.

- ¿Cómo se subrogará a los 11 trabajadores del Consorcio para el nuevo servicio de basuras municipal?

-Se está estudiando. Existen dos normativas: la Ley de Presupuestos Generales del Estado y el Estatuto de los Trabajadores. Estamos estudiando la manera jurídica para no perjudicar a los trabajadores del Consorcio.

- ¿Cómo es su relación con el Concello de A Coruña?

-No existe apenas relación. Dije claramente que hasta que el Concello de A Coruña deje de pagar alquileres a los realojados en Arteixo no vamos a mantener relaciones. No pueden pagar alquileres en Arteixo. Lo que no puede hacer A Coruña es trasladar sus problemas a los concellos limítrofes.

- Tuvieron conflictos muy seguidos. Primero la planta de Santa Icía y después los realojados.

-A lo mejor es una falta de experiencia por parte de la gente de A Coruña. Actuaron sin pedirnos nuestra opinión. También por un interés político de hacer un ataque a la conselleira Bea Mato, como posible candidata por A Coruña. Directamente arremeten. No se dan cuenta que están atacando al concello limítrofe. Cuando ellos hacen ese anuncio sobre el tema de Santa Icía, yo me remito a qué situación tienen en Nostián. No puede ser que se tenga un vertedero sin sellar, con molestias y olores.