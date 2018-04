IFFE promueve en 24 hectáreas en Nós un campus de negocios y un sector de 500 casas

Será el mayor campus de formación de postgrado privado de Galicia, con especialidades en tecnología y salud y con una incubadora de proyectos empresariales que ya pusieron en marcha y de la que salieron varias startups con éxito. Todo esto se ubicará en un entorno que aúna un paisaje y un patrimonio de lujo: el palacete de Las Cadenas o Finca Alsina en Nós. El Instituto de Formación Financiera y Empresarial (IFFE) Business School, que en 2011 se instaló de alquiler en esta mansión afrancesada, ahora necesita crecer y se hizo con este desarrollo urbanístico (SUD-21) y también con el anexo (SUD-6), que por detrás linda ya con Montrove, y que es residencial, con 498 viviendas (colectivas y chalés pareados y aislados), así como un centro de ocio.

El Concello de Oleiros acaba de exponer al público el plan parcial de este sector SUD-21 de suelo terciario de casi 10 hectáreas de superficie, aunque solo se ocupará un 10% con las nuevas construcciones que se realizarán, con una altura máxima de ocho metros. El alcalde aprobó inicialmente este plan con condiciones.

Estos dos sectores urbanísticos que se desarrollan a la par entre Nós y Montrove fueron promovidos inicialmente por un grupo de empresarios y profesionales a través de la empresa A Fortaleza As Mariñas SL que empezó a operar en 2009 con el economista y catedrático de la Escuela de Estudios Empresariales de la Universidade de A Coruña Antonio Grandío, y su hijo; el responsable del restaurante El Refugio de Oleiros y otros cuatro socios más. Éstos en 2016 transmitieron sus derechos en los sectores a IFFE.

"Cogimos toda la promoción, el sector terciario y el residencial, porque no era segregable, pero el ladrillo no es lo que queremos y veremos si lo desarrollamos hasta el final o buscamos un socio. Es cierto que ahora el sector de la construcción se ha recuperado y Oleiros se ha puesto de moda, y nos llaman a menudo interesándose por este desarrollo pero nuestro proyecto, que queremos empezar en 2019, es crear un campus de formación de postgrado. Será la escuela de negocios más grande de Galicia. Necesitábamos crecer porque hemos creado dos especialidades, en salud y en tecnología, y vamos a construir unos edificios para albergarlas en la parte de atrás de la mansión", explicó ayer David Carro, presidente de IFFE y también desde 2016 de A Fortaleza As Mariñas, SL, una sociedad con 1,1 millones de capital suscrito.

"Es un proyecto ambicioso, sí. Pero necesitamos crecer, tenemos unos 300 alumnos por año, un 10% de otros países, tenemos una cartera de sociedades participadas. Queremos formar talento y acompañarlo, no solo inyectar capital en nuevos proyectos, siempre que sean innovadores y que tengan que ver con la tecnología o la salud. Tenemos un éxito de startups superior a la media", añade Carro. El actual propietario de la mansión y todas las tierras de alrededor donde se ejecutarán el sector terciario y el residencial, 24 hectáreas en total, es Fernando Marchesi, heredero del conde de Loureda que era el dueño de estos terrenos en su día. Según David Carro, la sociedad A Fortaleza es promotora pero al mismo tiempo inquilina de Marchesi, aunque con opción a compra.

El presupuesto de ejecución del sector terciario es de 1,6 millones de euros. En su día el PXOM de Oleiros clasificó este ámbito como urbano y la Xunta le obligó a rebajarlo a urbanizable. El plan parcial se ha redactado teniendo muy en cuenta la mansión, por su valor patrimonial, y todo su entorno. Por eso se optó por situar los edificios de las futuras escuelas de formación detrás, ocultos tras el arbolado, y no en medio de los inmensos prados para no tapar la perspectiva del paisaje.

El acceso no será a través de los jardines, desde la N-VI. sino por el camino de As Lavandeiras. Se limitará mucho el tráfico rodado y se protegerán (se ha hecho un inventario) todos los elementos patrimoniales existentes (lavaderos, fuentes, estanques, árboles). También se respetará un riachuelo que atraviesa el ámbito y desemboca en el río de San Pedro.

Tanto la mansión de Las Cadenas como sus jardines están catalogados con protección integral en el plan general, por lo que tienen que ser preservados y cuidados. El refundido del PXOM en 2013 fijó que el frente de la finca, casi 10.000 metros cuadrados del jardín geométrico e importante arbolado, quedase como parque público.

En unos días saldrá también a exposición pública el plan del sector anexo, el SUD-6, el residencial que se diseñó con la tipología La ciudad de los Niños, con senderos escolares, y que tiene 14,6 hectáreas de superficie bruta.