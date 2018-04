Las casi invictas, en Culleredo

Acaban de empezar y ya son casi imbatibles. El equipo femenino del Sport Sala Culleredo, el único del municipio y de los pocos de la comarca, se ha proclamado campeón de la liga Primera Galicia Femenina (provincial) en su primer año de vida tras ganar todos los partidos menos uno, en Melide, y ser el más goleador y el menos goleado. La conquista del campeonato suma un nuevo éxito al club, cuyo equipo masculino también cosecha buenos resultados desde su nacimiento, hace tres años, gestado por el exjugador y entrenador Iago Socastro (Barcelona, O Parrulo, Lobelle, selección española...), hoy presidente, junto a antiguos compañeros del Egasa Chaston.

"Sabíamos que teníamos equipo para competir, aunque quisimos empezar por una categoría baja. Y las chicas contaban con estar arriba, pero lo de acabar la liga prácticamente invictas fue algo que no nos esperábamos, sobre todo porque hay varios equipos bastante potentes y no contábamos con que todo saliera tan bien", cuenta Socastro. Eligieron domicilio cullerdense por las "facilidades" que les brindó el Ayuntamiento para desarrollar su actividad, que "se adecuaban a las necesidades" del club. "Entrenamos en el pabellón de a lado del colegio Ría do Burgo y jugamos en Tarrío", explica el presidente y entrenador.

Elegir un concello del área metropolitana permite también sortear la gran oferta que existe en la ciudad. "En A Coruña debería crearse un equipo único, no íbamos a crear otro más, y hacerlo en las afueras nos podía beneficiar. El sitio es ideal", sostiene el presidente. "Trabajando con la metodología que tenemos e intentando aunar esfuerzos, tenemos opciones para ser otra referencia. De hecho, creo que los resultados están ahí", asegura.

Las chicas ya habían entrenado a las órdenes de Socastro en el Perla de Sada, equipo que desapareció poco después de que el técnico y la directora tuvieran que dejarlo por motivos laborales. Y, tras pasar por el Hércules femenino, se apuntaron al nuevo proyecto confiadas en que podrían lograr buenos resultados. Superada la primera temporada con más éxito del previsto, el club prevé que el equipo femenino juegue el próximo año en liga autonómica, una categoría por encima de la actual. Y sus homólogos masculinos ascendieron el año pasado a tercera división y han quedado cuartos.

El club cuenta también con categorías base: benjamines, alevines e infantiles. "Parece que los padres están bastante contentos", apunta el presidente. Ahora, el objetivo es "completar las categorías", para lo que faltarían cadetes y juveniles. "Pero tenemos que ir poco a poco. No queremos hacer nada que nos pueda sobrepasar", asegura Socastro, quien confiesa que montó "esta pequeña historia" junto a sus compañeros "para intentar devolver al fútbol sala" algo de lo que les había dado a ellos.