Molestias por ruido y obras, principales quejas al Valedor en 2017 en la comarca

El Valedor do Pobo tramitó 5.041 quejas en la comarca en 2017. El elevado volumen responde en buena medida a una campaña promovida por una asociación con sede en Oleiros contra el sistema de automático de citas del Sergas. Sin contar esta campaña, el organismo autonómico encargado de velar por los derechos de la ciudadanía cursó 778 reclamaciones. Las molestias por obras o ruidos coparon la mayor parte (solo en Sada se cursaron seiscientas por la reforma de una calle).

ESada: 617 personas protestan contra los trabajos en la Travesía de la calle Obra. La Valedora do Pobo reclamó información al hilo de las quejas por la eliminación de plazas de aparcamiento. El Concello de Sada explicó que había mantenido varias reuniones con los comerciantes de la zona para explicarles el proyecto, con el que pretendía "mejorar el espacio urbano" y " favorecer el tráfico peatonal". La Valedora archivó el expediente al entender que "el Concello no hizo más que utilizar las competencias que le otorga la Ley de Bases de Régimen Local".

EQueja de oficio por un artículo homófobo de la asociación de empresarios de Sada. La Valedora do Pobo tramitó una queja de oficio por el artículo La homosexualidad es pecado publicado en el periódico de la asociación de empresarios de Sada y escrito por el entonces secretario del colectivo. La institución autonómica encargada de velar por los derechos de la ciudadanía considera que el artículo "fomentaba un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o segregador de las personas LGTB". y ve "razones suficientes para concluir que las manifestaciones no resultaban adecuadas a los principios constitucionales, en especial al de no discriminación". Se hace eco en la memoria de la dimisión directiva tras la oleada de críticas generada por este artículo y celebra que la nueva junta haya "intentado corregir, en la medida de lo posible, la situación creada" . La queja se archivó tras la apertura de diligencias por parte de Fiscalía.

EDesahucio en Oleiros. La Valedora abrió una queja de oficio por la situación de desamparo de una vecina de Oleiros inmersa en un procedimiento de ejecución hipotecaria en un momento "crítico", no solo por sus problemas económicos, sino también por su reciente ingreso en el hospital para una intervención quirúrgica. El caso, del que informó este diario, llevó a Servicios Sociales de Oleiros a emitir un informe y reclamar la colaboración de la Xunta. A raíz de la intermediación de la Valedora, el Instituto Galego de Vivenda e Solo adjudicó un piso a la afectada en régimen de ocupación temporal.

ECulleredo: Quejas por el ruido de las fiestas de O Burgo. El Valedor exigió al Ayuntamiento que adoptase medidas como reducir los horarios de las fiestas y de los días consecutivos de actuaciones y concretar los límites de los ruidos generados por las atracciones. El informe asegura que el Concello revisó su actuación a raíz de las comunicaciones remitidas por el órgano autonómico, pero ve "aconsejable" que tome "más medidas". Incide en la "necesidad de ponderar el carácter continuado o prologado" de las fiestas, que duran seis días. Apunta que el Ayuntamiento tampoco propuso un espacio alternativo "menos gravoso" cuando "los perjuicios son desproporcionados". Las protestas vecinales por los ruidos de las fiestas de O Burgo ya llevaron el pasado verano al Concello a adelantar el inicio de las verbenas y marcar como hora límite para las actuaciones las 02.30 horas. La otra queja en Culleredo se debió a los ruidos de una academia de idiomas.

EExención del impuesto de plusvalía en Arteixo. La Valedora solicitó al Concello que eximiese a una familia de pagar 663 euros por el tributo de la plusvalía por entregar su casa al banco para cancelar parte de su hipoteca. Estos vecinos no pudieron acogerse a la bonificación de la que disfrutan las daciones en pago porque se empadronaron en otro piso días antes de que se firmase el acuerdo para entregar la vivienda a la entidad bancaria.