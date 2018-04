La estrategia verde de la comarca

La Xunta dispone ya de un documento que recoge los retos y propuestas que le han trasladado los concellos del área metropolitana para incluir en el diseño de la denominada infraestructura verde. Este informe servirá ahora de base a la Consellería de Medio Ambiente para elaborar un primer borrador que prevé presentar este verano. El diseño de este plan de acción para frenar la degradación de los ecosistemas y garantizar un crecimiento sostenible ha sido reclamado por la UE. La implicación de la ciudadanía resultará clave para que la estrategia culmine con éxito y lograr fondos europeos para ejecutar los proyectos

La Xunta y ayuntamientos han dado el primer paso para cumplir el mandato europeo que obliga a diseñar una estrategia que detenga la pérdida de especies y la degradación de ecosistemas en A Coruña. El diseño de la denominada infraestructura verde recogida en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 dispone ya de un primer boceto, un documento que recoge las propuestas de los concellos de las comarcas de As Mariñas-Terras do Mandeo, Eume, Ordes y Carballo que servirán de base a un borrador de la estrategia que la Consellería de Medio Ambiente prevé presentar este verano.

El documento esboza las acciones que plantean los ayuntamientos del área para conectar espacios naturales fragmentados, mejorar su conectividad dentro de la comarca y garantizar unos ecosistemas en buen estado que cumplan sus funciones. Y es que la denominada infraestructura verde consiste en el diseño de una estrategia entre Xunta y Concellos, instituciones, colectivos y ciudadanía para frenar la degradación de los espacios naturales y garantizar un aprovechamiento más sostenible de los recursos. La Consellería de Medio Ambiente ha decidido comenzar los trabajos en A Coruña y su área. La implicación de la ciudadanía resultará vital para que esta estrategia culmine con éxito y recabar fondos europeos.

Este primer documento elaborado por la Xunta recoge los retos y propuestas planteados por los concellos. Las acciones serán ahora debatidas de cara a la elaboración del documento definitivo.

ECreación de nuevos Espazos Naturais de Interese Local. La Xunta apunta a la riqueza ambiental de As Mariñas-Terras do Mandeo como uno de los principales motivos para impulsar la infraestructura verde en la comarca. El documento apela a la existencia de enclaves con alto valor ecológico, algunos de ellos protegidos por la Rede Natura 2000 como las Zonas Especiais de Conservación Betanzos-Mandeo, el embalse de Cecebre, Costa da Morte o el Parque Natural das Fragas de Eume o el Monumento Natural Costa de Dexo. A estos enclaves se suman los Espazos Naturais de Interese Local de las riberas del Mero-Barcés y del Río Abelleira. Los ayuntamientos tramitan actualmente otros ENIL, como el de As Brañas de Sada o las marismas del río Baxoi, Otros puntos que plantean proteger bajo esta categoría son los embalses de Sabón y Meicende, la laguna de Mera, Monte Xalo, la ensenada de Santa Cruz, el parque forestal de Liáns, el sanatorio de Cesuras o la laguna de Sobrado.

EFomento de la movilidad sostenible y creación de sendas para vertebrar el territorio. Las carencias de vertebración de los municipios periurbanos y la dispersión de la población llevan aparejado un uso mayoritario del vehículo privado en los desplazamientos en el área. Los ayuntamientos apelan a la necesidad de aplicar un plan consensuado que fomente la movilidad sostenible y reduzca la dependencia del coche. Para paliar en parte las carencias de vertebración de los municipios, los municipios plantean el diseño coordinado de sendas peatonales y carriles bici.

EImpulso a los proyectos de ecoturismo. La pérdida de población joven en los municipios rurales y el envejecimiento de la población es un motivo compartido de preocupación, sobre todo en concellos de la segunda corona del área metropolitana. Para frenar el éxodo, los consistorios del rural apuestan por planes que permitan reflotar el sector primario y por actuaciones dirigidas a fomentar el ecoturismo, como la creación de itinerarios naturales y habilitación de puntos de observación de aves y otras iniciativas de turismo de la naturaleza que incorpore criterios de conservación y sostenibilidad ambiental y desestacionalización del mismo.

EProyectos de recuperación del bosque autóctono y de mejora paisajística. Mejorar la integración de las infraestructuras duras, como polígonos o carreteras; evitar la fragmentación de los ecosistemas y recuperar el bosque autóctono son otras de las metas compartidas.

EGestión compartida de proyectos de empleo rural e impulso a la producción agroalimentaria y ganadera de proximidad. Otras acciones que plantean para revertir la caída de población ponen el foco en el sector primario. El fomento de la agricultura y ganadera de proximidad y la promoción de las cooperativas son algunos de los retos compartidos por todos los municipios. El documento pone el foco en estrategias ya en marcha, como la creación del sello de calidad de la Reserva de la Biosfera.

EPotenciación de la industria pesquera y marisquera local. Las regeneración de las rías de O Burgo y Betanzos es otro de los objetivos clave que marcan los ayuntamientos. Un paso esencial para reflotar un sector en declive que ha sido reclamado insistentemente por cofradías y vecinos.

ERehabilitación del patrimonio arquitectónico y etnográfico. La carencia de fondos, especialmente entre los pequeños ayuntamientos del rural, mantiene en estado de abandono bienes catalogados por su interés patrimonial y etnográficos. Los concellos plantean pactar una estrategia para rehabilitar las piezas más singulares de los municipios, desde molinos, fuentes o lavaderos y otros elementos etnográficos hasta edificaciones singulares. Proponen también la adquisición de inmuebles privados catalogados para su uso público.

EPlan conjunto de control de especies exóticas. La proliferación de especies exóticas invasoras como la Hierba de la Pampa o la avispa asiática preocupa a todos los municipios. El Gobierno gallego y los concellos han puesto en marcha ya varias medidas para erradicar las especies exóticas, pero han resultado insuficientes para combatir una de las principales causas de pérdida de biodiversidad.