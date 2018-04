La Xunta abre expediente para declarar BIC La Terraza de Sada, pendiente desde 1975

La Consellería de Cultura ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural La Terraza de Sada. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la incoación del expediente para proteger este kiosko modernista diseñado por Antonio López Hernández en 1912 que fue trasladado a Sada en 1920 desde los Jardines de Méndez Núñez.

La Terraza de Sada dispone desde ayer y hasta que concluya el expediente de la calificación de BIC de forma provisional. El trámite se ha hecho de rogar. El Ministerio de Cultura apuró un primer intento en 1975 que no llegó a buen término y la Xunta retomó los trámites en 1995 y 2011. Ambos sin éxito.

Los años han pasado factura a este singular edificio modernista de madera, hierro y cristal ubicado a pie de playa. La Dirección Xeral de Patrimonio admite en su informe que el estado del inmueble es "precario", aunque "se mantiene en condiciones de ser usado". "El bien precisa de un proyecto o plan integral de conservación", destaca en su resolución.

La declaración provisional de Bien de Interés Cultural llega pocos meses después de la aprobación del primer plan general de Sada y se produce en el año en que finaliza la concesión de Costas otorgada en 1922 para un quiosco de venta de bebidas. El PGOM de Sada ya otorga a este edificio modernista un grado de protección integral y delimita un contorno de protección que la Consellería de Cultura mantiene en su propuesta de declaración de BIC.

La aprobación del planeamiento ha resultado clave para la incoación del expediente de BIC. La Terraza figura en el PGOM como sistema general de equipamiento público de uso socio-cultural. Actualmente el edificio mantiene un uso hostelero de restaurante y café-jazz y la Xunta considera que "podría ser factible y beneficioso revisar la posibilidad de incorporar otros usos que colaboren a su sustento y uso entre la comunidad, tal y como requirió el Concello en 1982" (el alusión a posibles usos culturales y de ocio).

La declaración de Bien de Interés de La Terraza supondrá un cambio de escenario, aunque aún es pronto para determinar los efectos. Los propietarios de La Terraza se mostraban ayer sorprendidos por el inicio de los trámites. "A nosotros nadie nos avisó" , explicó ayer Antonio Fariña a consulta de este medio. Los dueños de este singular inmueble advierten desde hace años que precisan de la colaboración de las administraciones para su conservación. Los propietarios consultarán durante los próximos días el expediente y esperan que la calificación de BIC abra la puerta a ayudas, pero al tiempo dudan de su efectividad. Recuerdan que La Terraza ya tiene una protección integral que impone nuevas restricciones y que no ha llevado aparejada de momento ninguna actuación por parte de la Administración para contribuir a su conservación. "Presentamos hace años un anteproyecto de restauración y Patrimonio dijo que estaba bien, pero impuso una serie de requisitos que no dependían de nosotros y que no se cumplieron", explican, en alusión entre otros a la eliminación del tráfico circundante.

El Gobierno local de Sada ha mostrado su "satisfacción" por el inicio de los trámites para la declaración de Bien de Interés Cultural, una distinción que fue reclamada insistentemente por todos los grupos de la Corporación.