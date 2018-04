El alcalde de Oleiros oferta al regidor de Cambre ir por Alternativa dos Veciños

El currículo de Ángel García Seoane carece de títulos y másteres, pero ningún alcalde de la comarca coruñesa tiene detrás una trayectoria que se le pueda igualar: fundó un partido independiente que lleva más de treinta en el gobierno, refrendado en la última legislatura con la mayoría absoluta más amplia del área metropolitana, y con su último éxito, entrar en la Diputación y formar un grupo político con solo un diputado. Los límites del municipio más rico de Galicia se le quedan pequeños y busca mayores retos después de que la militancia en 2016 no le dejase dar el salto y dejar la Alcaldía para presentarse a las autonómicas.

A poco más de un año de los próximos comicios municipales García Seoane ya ha empezado movimientos para ampliar su dominio sobre el área. Anunció que se presentará en todos los concellos del partido judicial, a efectos de las elecciones de diputados provinciales: A Coruña, Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo y Oleiros. También inició conversaciones con ediles de varios municipios para que encabecen la lista de Alternativa, e incluso le ha hecho esta oferta a un homólogo, al regidor de Cambre, Óscar García Patiño.

"A día de hoy no hay nada. No hay nada sobre la mesa. No hay nada cerrado. Tuvimos una conversación, pero nada concreto. Hablamos de eso y de otras cosas", explicó García Patiño al ser preguntado por la existencia de esta oferta, muy reacio a "desvelar" cualquier posible acuerdo o conversación con otras formaciones de cara a las próximas elecciones. Es aún pronto para dar a conocer posibles alianzas, como una entre Unión por Cambre, que gobierna en el municipio, y Alternativa dos Veciños. "Hasta después del verano no se va a hablar nada de estos temas, y en todo caso cualquier decisión pasa por la asamblea, es la que decide, no yo", remarcó Patiño, que negó que a día de hoy exista un acuerdo de fusión entre los dos partidos independientes o que él vaya a encabezar la lista de Alternativa en Cambre, aunque sí reconoció que Seoane le había hecho esta oferta.

Un acuerdo de este tipo podría ofrecer beneficios a ambas partes. Para Seoane, por lo que supondría la posibilidad tener a un regidor de Alternativa dos Veciños al frente de la Alcaldía de Cambre. García Patiño apuesta por un talante dialogante, de contacto directo con los vecinos. Muy similar al modo de hacer de Seoane. Y para Patiño, porque podría entrar en la Diputación y por el apoyo de un partido que gobierna uno de los diez concellos más importantes de Galicia.

El objetivo principal para el alcalde oleirense es, sin embargo, A Coruña, donde quiere "ser llave de gobierno", como ya ha declarado. También ha avanzado que en A Coruña "dejará gobernar" al más votado en caso de obtener representación. Un exsocialista crítico, Pedro Armas, ha sido su elección para encabezar la lista para este municipio, el primer candidato que ha revelado.

Pero Seoane puede que no se limite a presentarse en los concellos del partido judicial como dijo. Inició contactos con concejales y vecinos con amplio bagaje en concellos de la comarca de Betanzos también. En las pasadas elecciones exportó el ideario de la margarita a A Coruña, Culleredo y Arteixo y logró tres ediles en el municipio cullerdense. Su discurso es cada vez más de comarca, con las infraestructuras, las comunicaciones y la creación del área metropolitana como bases esenciales. "Vamos a presentarnos en todos los municipios para acabar con este tipo de situaciones de boicot y parálisis que son tan nefastas para la ciudadanía", escribió Seoane en su perfil de Facebook el 23 de marzo sobre la postura del PSOE coruñés.