Cambre cortará el tráfico en A Rocha el día 27 al registrar otro accidente grave

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, anunció que movilizará a conductores, vecinos y políticos para que acudan el viernes 27 al cruce de A Rocha para cortar el tráfico en la Nacional 550, ya que ha "perdido la paciencia" esperando por medidas de seguridad del Ministerio de Fomento mientras este pasado martes se producía otro accidente de tráfico más en esta peligrosa intersección. El siniestro ocurrió poco antes de las cuatro de la tarde y obligó a evacuar a una mujer embarazada al hospital, aunque en principio no iba grave.

El Gobierno local destacó que este siniestro se produjo cuando "los semáforos no estaban en funcionamiento" y llegaron los operarios de mantenimiento de Fomento para arreglarlos mientras estaba la Policía Local en el cruce atendiendo el accidente.

"Solo en 2018 se han averiado ya más de doce veces los semáforos según la Policía Local, lo que causó numerosos accidentes", destacó el Concello de Cambre.

García Patiño ha remarcado que convoca este corte de la circulación (anteriormente se realizó una manifestación nada más) "en respuesta al silencio del Ministerio de Fomento que no tomó ni una sola medida de seguridad pese al peligro que supone la intersección". Añade que el ministerio lleva años prometiendo mejorar este cruce donde confluyen la N-550 y la autovía A-6 pero sin ejecutar nunca la obra.

Desde 2015 en los Presupuestos Generales del Estado siempre aparecen consignados 780.000 euros para ejecutar una rotonda en este cruce y la misma cifra aparece en el presupuesto de este año lo que el Gobierno local ya calificó de "farsa", al entender que tampoco se ejecutará en este ejercicio. "No podemos permitir que se ponga la vida de las personas en juego cada día. ¿Harán la obra cuando haya varios muertos en este punto negro? No lo vamos a permitir. Lo que hay que hacer es no perder ni un solo día en tomar medidas. Si tienen que eliminar los semáforos que lo hagan ya y que pongan a funcionar, aunque sea de forma temporal, una rotonda", apuntó Patiño.