El pleno aprueba con los votos de PP y PSOE crear la Fundación Globo de San Roque

Jesús Núñez presenta al pleno una propuesta de donación de la Fundación CIEC

El pleno de Betanzos aprobó ayer con los votos a favor del Gobierno local (PSOE) y del PP la creación de la Fundación de Interés Gallego Globo de San Roque y sus estatutos. BNG, Betanzos Novo y Betanzos en Común votaron en contra por los "demoledores informes" de Secretaría e Intervención, que informaron desfavorablemente la propuesta y que advirtieron de las responsabilidades en las que podrían incurrir "quienes votasen a favor de su constitución".

El debate estuvo precedido de una intervención de Emilio Pita, que expresó su deseo de que San Roque "iluminase" a los ediles al votar. El encargado del lanzamiento del aerostato argumentó ante el plenario que propuso crear esta fundación "para que el globo fuese municipal de alguna manera, para que fuera de Betanzos". El descendiente de Claudino Pita apeló a la trascendencia del globo, "emblema de Betanzos": "Todos los betanceiros de buena fe lo llevan en su corazón", destacó antes de incidir en que este acuerdo permitirá que la patente del aerostato que registraron en 1975 pase a ser de la fundación, que estará participada en un 50% por el Concello y en otro 50% por su familia y otras personas que participan en el lanzamiento. "Jamás elevará el globo en otro lugar que no sea Betanzos", recalcó.

Su intervención convenció a buena parte del plenario: "Ha quedado todo dicho y todo claro", comenzó su intervención el edil de Fiestas, Diego Fernández. El concejal apeló al valor del globo, "que forma parte del ADN de todos los Betanzos" la fundación es "la figura más apropiada" para "que el globo que nos une a todos se perpetúe en el tiempo".

El PP apeló también a la "enorme trascendencia" de uno "de los emblemas más significativos" de Betanzos. El portavoz popular, José Ángel Rodríguez, no asistió al pleno y tomó la palabra en su lugar Marta Iglesias, que celebró el "gran paso para la protección y seguridad" de esta tradición que supondrá la creación de la fundación.

BNG, Betanzos Novo y Betanzos en Común apelaron a la necesidad de centrar las intervenciones en la propuesta en sí. Los tres grupos dejaron claro su deseo de preservar una tradición única, pero cuestionaron la fórmula y apelaron a los "demoledores informes" desfavorables de Secretaría e Intervención.

Como ya informó este diario, el secretario advirtió de que "no existe amparo legal en la legislación básica de régimen local que permita la utilización de la figura fundacional por las entidades locales" y alertó que "de aprobarse daría lugar a innumerables lagunas legales y a problemas operativos de funcionamiento y de control municipal". La interventora censuró que la propuesta no detallase la repercusión económica de la fundación y apeló a la existencia de una desviación con respecto a la regla de gasto del plan económico de 2017, "por lo que no se debería adoptar tal acuerdo, máxime cuando no se cuantifica económicamente".

Los tres grupos lamentaron que el Ejecutivo no hubiese contado con ellos para consensuar la fórmula más apropiada para un asunto de tanta entidad como conservar la tradición del globo. "Queremos lo mismo, pero no podemos aceptar esto", resumió Alberte Muíño, que como Betanzos Novo y BNG, alertaron de los riesgos que entraña la propuesta. El BNG solicitó sin éxito que el asunto quedase sobre la mesa para analizar las alternativas que proponía Secretaría, como la de un convenio de colaboración. El Ejecutivo se opuso, apeló a uno favorable del asesor jurídico y afirmó que había consultado con los juristas de la Diputación.

Cesión del CIEC

Al inicio del pleno, Jesús Núñez entregó a los grupos una propuesta de donación del edificio de la Fundación CIEC para que la estudien y tomen una determinación.