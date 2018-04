Fomento aprueba el proyecto de la rotonda de A Rocha un día antes de la nueva protesta

El Ministerio de Fomento anunció ayer la aprobación del proyecto de construcción de la demandada rotonda de A Rocha, en el concello de Cambre, un día antes de la segunda protesta convocada por el Ayuntamiento cambrés en la intersección para demandar medidas provisionales y la urgente ejecución de la obra, pendiente desde hace quince años. El Ayuntamiento cambrés mantiene la protesta, que se celebrará hoy a las 20.00 horas y que cortará un carril por sentido y no los dos existentes, como solicitó el Concello, ya que la Subdelegación del Gobierno consideró excesivo bloquear todo el tráfico en la intersección, en la carretera de Santiago, la Nacional-550, que conecta con la autovía A-6 y el aeropuerto de Alvedro.

Fomento elude adelantar plazos para la licitación y ejecución de las obras. "Como en cualquier actuación de la Dirección General de Carreteras, la redacción y aprobación de un proyecto de construcción es un paso previo ineludible para poder licitar las obras correspondientes, lo que se llevará a cabo en función de la programación y priorización de actuaciones en la Red de Carreteras del Estado", responde el departamento estatal a consultas de este periódico. Asegura que el proyecto fue aprobado el pasado viernes, día 20 de abril.

La obra, que contará con un presupuesto base de licitación de un millón de euros, y consistirá en convertir la actual rotonda, partida por la mitad por la carretera de Santiago, en una glorieta completa, señala la nota enviada. El departamento estatal admite en el comunicado que la actual intersección presenta una "insuficiente capacidad de tráfico" y que la remodelación del cruce ofrecerá "mejores características de capacidad y seguridad vial".

El Ayuntamiento de Cambre mantiene la convocatoria de la protesta. Critica que Fomento anuncie la aprobación del proyecto constructivo "24 horas antes de la concentración y a los medios y en la web, que no al Concello". "Está muy bien que aprueben el proyecto constructivo, pero también estaba bien incluir la obra en los presupuestos estatales y luego no se ejecutaba", asegura el Gobierno local. "No queremos ver un proyecto, queremos ver medidas provisionales -para habilitar ya una rotonda completa, antes de la obra- y que se licite y ejecute la actuación. Para eso se convocó la concentración y por eso se mantiene", asevera el Ejecutivo cambrés.