"UxC no renunciará a su independencia para abandonarse en brazos de Alternativa"

- ¿Qué balance hace de estos casi tres años de mandato?

-Positivo. Se iniciaron un montón de proyectos pendientes hace muchísimos años y que eran necesarios para el desarrollo del municipio. Y muy positivo en cuanto a los socios de Gobierno, a ese miedo que tenían los ciudadanos de un tripartito, que se decía que iba a ser ingobernable. Cuando pactas con personas es muy fácil hacer las cosas. Todos tenemos el mismo fin: cambiar nuestro municipio y ponerlo donde se merece.

- ¿Qué proyectos pendientes han reactivado?

-Urbanísticamente, el centro de Cambre, el paseo de Os Templarios? proyectos que todo el mundo veía y estaban paralizados y nadie les metía mano. Casas que están en ruinas? En movilidad, estamos en ello. Participación, nunca hubo como hay en este momento, somos un referente, uno de los cuatro ayuntamientos que cita la Diputación para un proyecto común.

- La oposición criticó el sistema de participación en las cuentas.

-Criticaban la forma de valoración. Es verdad, empezamos de cero. Es curioso que critique el PP cuando ellos gobernando no dieron participación ni a vecinos y ni a grupos políticos y en tres presupuestos que llevamos aprobados, que ellos solo aprobaron el primero, solo el PP no hizo ninguna aportación, cero. Es una oposición muy pobre. Lo más fácil sería comprar un programa que haga las valoraciones, pero son carísimos y hay alternativas. Este año vamos a hacerlo y se podrá ver cómo se valoran las propuestas.

- En el programa electoral de 2015 Unión por Cambre (UxC) prometía contratar los servicios en precario. ¿Cuántos quedan?

-Se han contratado varios y en este momento está en licitación el alumbrado público y estamos cerrando pliegos de condiciones de parques y jardines, dos de los más importantes. Estarán este año. Queremos municipalizar el servicio de grúa. La intención es tener el 90 o 95% contratados este mandato.

- ¿Cuál es el más importante?

-Ayuda a domicilio. Ya está en contratación el nuevo pliego y lo vamos a sacar antes de que venza el plazo. En el área de Contratación hay un técnico y un auxiliar nada más y no podemos contratar más.

- Prometió también "recuperar la posición del concello en el área metropolitana". ¿Se ha hecho? En las concentraciones por A Rocha el único alcalde que asistió fue el de Culleredo, a la primera, y en las demandas para la vía ártabra, el de Oleiros se ha puesto enfrente.

-Sí, se recuperó posición. Estamos hablando con distintos alcaldes con problemas comunes. Nos acabamos de reunir con el de Culleredo. Cambre no es una isla, nosotros necesitamos saber en qué afecta a Cambre el plan urbanístico de Culleredo y lo mismo pasa con Oleiros, con problemas como el de A Gándara. Hemos propuesto una posible solución a Oleiros y la están estudiando los técnicos.

- ¿Y sobre la vía ártabra?

-Seguimos reivindicando que tiene que ir en Catro Camiños y sobre todo libre de peaje. En la reunión con los alcaldes se estuvo de acuerdo, el alcalde de Oleiros también. Si a él le vale con peaje, él sabrá como entiende el área metropolitana. A los vecinos de Cambre no les soluciona absolutamente nada. Esa solución penaliza a los de Cambre favoreciendo a Sada y Oleiros.

- ¿Por qué dice que se ha recuperado posición en la comarca?

-Tenemos y potenciamos reuniones con alcaldes para el área metropolitana, acordamos hace poco un consorcio de transporte, tenemos conversaciones fluidas constantes que antes no existían. Con A Coruña, fue el primer alcalde que vino en visita institucional a Cambre. Tenemos un tripartito donde no hay ningún tipo de problema. Hay otro talante que no existía hasta ahora.

- ¿Repetiría el tripartito?

-Sí. Depende de las personas. Nosotros pactamos con las personas que entienden la política como UxC; al servicio del ciudadano. Somos un partido local, somos vecinos y con eso queremos seguir.

- ¿Podrían pactar con el PP?

-Sí, nosotros no tenemos problema para pactar con ningún partido. Pero lo veo difícil con el PP actual, que desde el minuto uno lo que hizo es torpedear proyectos.

- Del programa, quedará seguro sin cumplir el plan general.

-El grado de cumplimiento del programa es elevadísimo, casi un 90%. El plan xeral la única espina que tenemos clavada importante porque no fuimos capaces todavía de contratarlo. Creo que en las próximas semanas estará contratado, pero no lo vamos a tener hasta la próxima legislatura. Eso viene por no haber hecho los deberes en la legislatura anterior. Si hubiesen rescindido el contrato, lo tendríamos.

- La oposición ha criticado impulsar planes sin tener PGOM.

-No hay que esperar a un plan general. Es excusa de mal pagador. Estaban en las normas subsidiarias. Lo que pretendía parte de la oposición es paralizar el municipio.

- Uno de los temas más polémicos fue el anuncio de contribuciones especiales. Se echaron atrás.

-Porque de tres vecinos afectados, dos nos pidieron hacerlo ellos y les saldría más barato. Una vez que aceptan, no vamos a ser más papistas que el papa. Quedaba el tercero que al final aceptó también.

- Se podía haber hablado antes.

-Por todas las partes hubo un pequeño error. Las formas igual no fueron las mejores en ambos casos. Pero si los tres no hubiesen estado de acuerdo, seguiríamos adelante.

- El auditorio costará 1,35 millones de euros. ¿Es prioritario?

-No es solo un auditorio, también está la biblioteca, y nos cuesta 80.000 euros al año mantenerla en el centro de salud. Había un proyecto y lo aprovechamos. Estaba ahí. Como todos los expedientes que había en cajones, como las ruinas.

- ¿Por qué no se acometían?

-Es más fácil dejarlos en el cajón que trabajar y tener problemas con los vecinos. Beneficiarán a todos.

- ¿Como el de la calle Balado?

-Es un clamor popular. Estaba en las normas subsidiarias abrir la calle y fuimos más allá y vamos a hacer una plaza como corresponde a un lugar como el centro de Cambre y una pequeña marquesina.

- ¿Gobernará en el próximo mandato?

-Si los vecinos valoran que nuestro trabajo fue bueno, para mí sería un orgullo continuar.

- ¿Qué cree que va a pasar?

-No lo sé. Nosotros estamos trabajando día a día muchísimas horas e intentando hacerlo lo mejor posible, que no siempre lo logramos. En Cambre siempre hay muchos partidos y mucha polémica. La tranquilidad que se vivió estos tres años hace muchos años que no se vive.

- Ahora se presentará Alternativa dos Veciños.

-Eso dice. La legislatura pasada también lo dijo y al final no.

- ¿A usted no le han dicho nada directamente?

-Sí, sí.

- ¿Y qué le dijeron?

-Si podíamos contar con ir en la lista de Alternativa dos Veciños.

- ¿Quién?

-Nosotros (UxC) haríamos nuestra lista e iríamos como Alternativa dos Veciños.

- ¿Convertir Unión por Cambre en Alternativa dos Veciños?

-Efectivamente, esa fue la propuesta.

- ¿Y qué contestaron?

-Pues que no. Nosotros llevamos diez años trabajando, dos mandatos. Tenemos 5 concejales y la Alcaldía. Y por tanto no vamos a renunciar a la independencia por la que se formó UxC, que es un partido local e independiente, para abandonarnos ahora en brazos de otro partido. Ya estuve en otro partido 24 años. Ya sé como funcionan. Desde UxC se ha decidido por todos los compañeros, sin excepción, no aceptar. Agradecemos mucho la oferta, eso es que da por bien la labor que estamos haciendo, pero la declinamos.

- ¿Y se propuso que UxC siga pero usted encabece Alternativa?

-No, hubo una única propuesta y a la única propuesta decimos no.

- Pues hay actores políticos que dan por seguro que Óscar García Patiño encabezará la lista de Alternativa en Cambre.

-Óscar García Patiño será, si los compañeros de UxC lo estiman oportuno, el candidato de UxC. Exclusivamente de UxC.

- ¿No dudaron?

-Ninguno. El 100% de los asistentes dijeron no. La filosofía de Alternativa dos Veciños es la de UxC. Tenemos mucho trabajo en nuestro municipio y lo queremos hacer libremente, sin injerencia de otros actores que estén por encima. Yo no me meteré jamás en ninguno de estos partidos renunciando a la esencia de UxC, la libertad de poder elegir cómo y cuándo hacer las cosas.

- ¿Y otra fórmula?

-Pues no lo sé. Es algo que no se planteó. Una vez que se plantee se estudiará por UxC cuál es la mejor fórmula de poder llevarla a cabo. Nosotros ya demostramos que no tenemos miedo a las uniones. Tenemos un tripartito y funciona. No tenemos ningún problema siempre y cuando el vecino salga beneficiado, eso es primordial. Sin renunciar, por supuesto, a nuestra identidad.

- ¿Puede haber sorpresas entonces después del verano?

-No lo sé.

- ¿Podría ser una integración de UxC y Alternativa?

-De momento no hay otras propuestas que estudiar. Si de aquí al verano o antes de las elecciones hay otras propuestas importantes para los vecinos vamos a valorarlas pero de momento no hay nada.