La Reserva de Biosfera tramita cinco Espazos Naturais de Interese Local

La Reserva de Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo avanza en la tramitación de nuevos espacios protegidos a escala local en colaboración con los ayuntamientos. En su memoria de 2017, la entidad destaca que durante el pasado año ha elaborado la candidatura de Espazo Natural de Interese Local de As Brañas de Sada y el Esteiro de Río Baxoi, en Miño.

El Grupo de Desenvolvemento Rural redacta actualmente los proyectos para lograr esa distinción para otros cuatro espacios comprendidos en el territorio distinguido por la Unesco: Ríos de Arteixo, Fervenzas da Reixidoira (en Oza-Cesuras) y Lagoa de Sobrado e Río Tambre (en Sobrado dos Monxes).

La declaración de nuevos ENIL permitiría compensar en parte la escasez de terreno protegido de la Reserva de Biosfera. La comarca aguarda desde hace años por la aprobación de la ampliación de la Rede Natura, que protegía Cova da Serpe, las marismas del río Baxoi y Brañas do Deo, en Aranga.

Dos de los nuevos ENIL acumulan años de tramitación. El Concello de Sada aprobó en 2014 comenzar la tramitación del proyecto para distinguir su céntrico humedal como Espazo Natural de Interese Local. El concejal de Medio Ambiente, Xosé Lois Becerra, confía en que este enclave, víctima de numerosas agresiones en los últimos años, goce de esta figura de protección antes del término del mandato.

El Ayuntamiento de Miño inició durante este mandato los trámites para proteger sus marismas tras su exclusión de la Rede Natura. Este ámbito, de reconocida riqueza ambienta, ha sufrido el impacto de varias infraestructuras. Ni el ENIL de As Brañas ni el del Esteiro de Río Miño ha sido expuesto todavía al público para la preceptiva fase de alegaciones.

El territorio que abarca la Reserva de Biosfera dispone de dos ENIL: Ribeiras do Río Mero-Barcés (en Abegondo) e Río Abelleira (Carral). La entidad y los concellos de Abegondo y Carral están en proceso de redacción de los preceptivos planes de conservación.

La declaración de Espazo Natural de Interese Local permite garantizar cierta protección a estos enclaves y tener acceso además a ayudas para velar por su preservación.