El pleno apoya crear un consorcio de transporte, con la abstención del PP

El pleno municipal de Arteixo aprobó ayer impulsar la creación de un consorcio para la gestión del transporte metropolitano en la comarca coruñesa. La moción, presentada por el PSOE, salió adelante gracias a que el Gobierno local, del PP, que tiene la mayoría absoluta, se abstuvo. Los concejales que forman parte de los grupos municipales del PSOE, BNG y Terra Galega votaron a favor.

El alcalde, Carlos Calvelo, explicó, antes de que se votase, que el PP se abstendría "para dejar que la moción" del PSOE "se apruebe". "Hay puntos que no estamos de acuerdo y otros sí, como el transporte", aseguró. El portavoz socialista, Martín Seco, buscó que los populares se sumasen al acuerdo y propuso que la moción solo tuviese dos puntos: promover la puesta en marcha del consorcio de transporte y la inclusión de A Laracha, Cerceda y Carballo en el área metropolitana. Calvelo no aceptó la petición del PSOE de apoyar la moción. "Ya hacemos bastante esfuerzo para que salga aprobada. No pidas más", afirmó el alcalde.

La moción acuerda promover la puesta en marcha "sin dilación" de una entidad única "cuya principal misión" será "gestionar el servicio de transporte" en los municipios del área metropolitana, "reuniendo en un solo ente la gestión de la movilidad urbana, periurbana e interurbana". El texto también propone que A Laracha, Cerceda y Carballo formen parte del proceso para la puesta en marcha del área metropolitana. Esta es una petición que el alcalde arteixán, Carlos Calvelo, realizó desde el primer momento en que se puso sobre la mesa la propuesta de crear el área de A Coruña.

La moción además acuerda promover "los trabajos que redunden en la creación de un ente supramunicipal que mejore la calidad de los servicios" que reciben los vecinos y demanda a los ayuntamientos que impulsan la creación del área metropolitana que presenten un "análisis de viabilidad económica" que permita a la ciudadanía conocer las "ventajas y las consecuencias" para los recursos de públicos de la puesta en funcionamiento del área metropolitana.

El alcalde aseguró que para poner en marcha el área metropolitana primero debería aclararse qué servicios prestará y qué municipios estarán. También se mostró pesimista con la puesta en marcha de este nuevo organismo porque no cree que A Coruña vaya a compartir la gestión del abastecimiento de agua con los concellos de la comarca. "Nunca van a ser generosos con esa postura. Emalcsa da muchos beneficios", criticó. Calvelo además insistió en que el Concello de Arteixo "nunca" va a entrar en el área metropolitana "para hacer la Diputación dos".

La portavoz del BNG, Silvia Seixas, criticó que la Xunta no obligue a los concellos a sentarse a dialogar sobre la creación del área metropolitana e hizo un llamamiento para que promueve esta negociación. "¿Quién tiene la responsabilidad de decir a los concellos que se sienten a dialogar? El Gobierno gallego. No lo hace por interés político", argumentó. Seixas explicó que el "agua, saneamiento y la movilidad deben estar encima de la mesa". También aseguró que "por primera vez en A Coruña parece que quiere hablar algo". También recordó que si hasta ahora la creación del área no había salido adelante ha sido por "localismos absurdos". "Paco Vázquez y Negreira torpedearon la entrada de A Coruña en el Consorcio As Mariñas", aseguró la edil del BNG. Terra Galega no intervino en el debate la moción del PSOE para promover la creación del consorcio de transporte.