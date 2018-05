Aspace busca banda de rock ao caerlles un grupo do cartel

Á Asociación de Personas con Parálise Cerebral Aspace de Sada acaba de caerlles do cartel do Festival Solidario unha das bandas previstas, Garrafunk, porque non pode vir ese día. A entidade busca co urxencia bandas de rock que queiran tocar de forma altruista este venres día 25 no festival en Sada. Poden contactar a través de comunicacion.aspacecoruna.@gmail.com.